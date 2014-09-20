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Erdoğan: MİT, başarılı bir operasyonla vatandaşlarımızı kurtardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'in 11 Haziran'da kaçırdığı Musul Başkonsolosu ve 48 çalışanının kurtarılması hakkında açıklama yaptı

20 Eylül 2014 11:38

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan IŞİD'in elinde rehin tutulan ve bu sabah saat 05:00 sularında serbest bırakılan 49 Türk vatandaşıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Erdoğan, ''Önceden planlanmış, tüm detayları hesap edilmiş, tam bir gizlilik içinde bugün gece boyu devam ederek, sabaha karşı başarıyla tamamlanan bu operasyondan dolayı, Sayın Başbakan ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Milli İstihbarat Teşkilatımız, alıkonulma hadisesinin başlamasından bugüne kadar meseleyi çok hassas şekilde sabırla, özveriyle takip etmiş; nihayetinde başarılı bir kurtarma operasyonu yapmıştır'' dedi.

 

'MİT başarılı bir kurtarma operasyonu yapmıştır'

 

Erdoğan'ın yazılı açıklaması şu şekilde:

"Önceden planlanmış, tüm detayları hesap edilmiş, tam bir gizlilik içinde bugün gece boyu devam ederek, sabaha karşı başarıyla tamamlanan bu operasyondan dolayı, Sayın Başbakan ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
Milli İstihbarat Teşkilatımız, alıkonulma hadisesinin başlamasından bugüne kadar meseleyi çok hassas şekilde sabırla, özveriyle takip etmiş; nihayetinde başarılı bir kurtarma operasyonu yapmıştır. Müsteşarımızdan sahada operasyona katılan görevlilerimize kadar Milli İstihbarat Teşkilatımızın her bir mensubuna da şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyor; bu büyük başarılarından dolayı kendilerini yürekten tebrik ediyorum"

 

'Ailelere şükranlarımı sunuyorum'

 

"Elbette, en başından itibaren sabırla ve metanetle bekleyen Musul Başkonsolosluğu personelimiz ve aileleri en büyük teşekkürü hakediyorlar. Şu anda ülkemize intikal etmiş olan personelimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, teşekkür ediyor; ailelerine, uzun ve sabırlı, aynı zamanda inançlı ve umutlu bekleyişlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Hadisenin vuku bulmasından itibaren ne yazık ki ülkemiz içinde ve dışında hadiseyi istismar etmek, bu hassas süreci sabote etmek için çeşitli girişimler olmuş; özellikle bazı çevreler ve bazı medya kuruluşları tarafından son derece sorumsuz tavır sergilenmiştir. Buna rağmen, süreç boyunca sorumlu, soğukkanlı ve sağduyulu yayıncılık yaparak alıkonulan vatandaşlarımızın can güvenliğine hassasiyet gösteren tüm medya kuruluş ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum"

 

'Operasyon son derece başarılı biçimde yürütüldü'

 

"Operasyonun son derece başarılı biçimde yürütülmüş, vatandaşlarımızın Türkiye'ye intikal ettirilmiş olması, Büyük Türkiye'nin ulaştığı seviyeleri göstermesi bakımından da son derece önemlidir ve değerlidir.

Rabbim, ülkemizi ve milletimizi bir daha böyle büyük imtihanlara düçar etmesin diye dua ediyorum.
Tekrar kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; Sayın Başbakanımıza, Hükümetimize, Milli İstihbarat Teşkilatımıza, katkısı olan tüm dost ve kardeşlerimize teşekkür ediyor, milletimizin gözü aydın diyorum"

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