Erdoğan 'milli vekil' istedi, Sözcü el yükseltti: İşte AKP'deki Kürtler, Zazalar, Ermeniler, Afgan asıllı Türkler!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Meclis’e 550 tane yerli ve milli milletvekili gönderin” sözlerini manşetten yayımladığı haberle eleştiren Sözcü gazetesi, AKP’nin Kürt, Zaza, Ermeni, Yunanistan göçmeni bakan ve milletvekilleri ile Afganistan asıllı milletvekili adayının fotoğraflarını kolajlayarak “Tayyip’e göre bu AKP’liler ne?” diye sordu.

Haberde Maliye Bakanı ve AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şimşek, eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Mücahit Arslan, AKP Mersin Milletvekili Muhsin Kızılkaya, AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan ve İstanbul’dan milletvekili adayı olan Müzemmil Hevadpal’ın fotoğrafları kullanıldı.

Haberde, AKP’li isimler için ‘İngiliz vatandaşı’, ‘Kürt kökenli’, ‘sonradan Türk vatandaşı’, ‘Zaza’, ‘Ermeni’ ve ‘Afgan asıllı Türk vatandaşı’ gibi nitelemeler kullanıldı.

“Yerli ve milli diyene bak” başlıklı haberde “AKP iktidarı 13 yılda, Cumhuriyet’in kazanımı olan ‘yerli’ ve ‘milli’ ne kadar devlet kurumu ve özel şirket varsa, 3 kuruşa yabancılara satıldı” denilerek, AKP döneminde yabancı yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilen özelleştirmelerden bazıları sıralandı.