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HDP'li milletvekilinden Erdoğan'a: Türk ve ataları bin yıldır burada olan bir HDP'liyim, yerli ve milli miyim?

Ali Kemanoğlu, Erdoğan'ın sözlerini Twitter üzerinden eleştirdi

21 Eylül 2015 01:15

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kemanoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Ben 'Türk' ve Ataları bin yıldır bu topraklarda olan bir HDP Milletvekili olarak bu 'yerli ve milli' tanımına uygunmuyum?" diye sordu. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yenikapı'daki 'Milyonlarca Nefes Teröre Karşı Tek Ses' mitinginde yaptığı konuşmada 1 Kasım'da yapılacak genel seçimi işaret ederek "1 Kasım için sizlerden tarihi bir karar, tarihi bir gayret istiyoruz" dedi. 

Erdoğan, "1 Kasım’da TBMM’ye hangi partiden olursa olsun, 550 tane, yerli, milli, bedeni ve kalbiyle bu ülke için çalışacak milletvekili göndermenizi istiyorum. Herhalde, ne demek istediğimi anlıyorsunuz, değil mi?" diye konuştu. 

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından HDP İstanbul Milletvekili Ali Kemanoğlu, Twitter üzerinden Erdoğan'a Türk olduğunu söyleyerek, yeterince 'milli' ve 'yerli' olup olmadığını sordu:

 

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