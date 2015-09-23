Bahçeli'den Erdoğan'a: Siz kim, milli olmak kim!

Pazar günü İstanbul Yenikapı'da yapılan "Teröre Karşı Tek Ses" mitingine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "1 Kasım seçimlerinde hangi partiden olursa olsun TBMM'ye 550 tane yerli, milli, bedeni ve kalbiyle bu ülke için çalışacak milletvekili göndermenizi istiyorum" şeklindeki konuşmasını eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bakıyorsunuz milliyetçiliği ayaklar altına alıyorlar, bakıyorsunuz milli ve yerli vekillerden bahsediyorlar. Siz kim, milli olmak kim?" dedi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, "Terörün kaynağı olan şahıslar, bir saray imalatı olan Sivil Dayanışma Platformu kanalıyla miting düzenliyor. Baştan ayağa yalan, aldatma! Milli mücadele, milli edebiyat, milli tarih, milli ruh, milli ahlak, milli kimlik hasımlarının milli vekil tavsiyesi BOP'un kostümlü halidir" ifadelerini kullanan Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Siz kim, milli olmak kim?"

"Eğer yaşayacaksak, eğer dayanacaksak, eğer her külfete direneceksek bunun ilk şartı şuurla çevreye ve hayatın çevrimine bakmaktır. Bu bakış milli ile gayri milliyi ayırt etmemizi sağlayacaktır. Bu bakış hakikatte mankurtlaşanların, kozmopolitleşenlerin oyununu bozacaktır.

Ahlak ve adalet saraylarını yıkıp; rüşvet, haram ve hıyanet sarayları dikenlerin millilik çağrıları, tilkinin kümes hakkındaki fikri kadardır. Bakıyorsunuz milliyetçiliği ayaklar altına alıyorlar, bakıyorsunuz milli ve yerli vekillerden bahsediyorlar. Siz kim, milli olmak kim?

"Baştan ayağa yalan, aldatma!"

Milliği küfür sayan, milliyetçiliği faşizm sanan bir dilden bize ait, bizi yansıtan, bizden bir hikaye çıkmaz, çıksa bile çakması çıkar. Sıkışınca bayrak, rahatlayınca çözüm; bunalınca millilik, gevşeyince ihanet; korkunca millet, küstahlaşınca rezalet hep malum zihniyetin eseridir. Şehitlerin ardından uyuyan adama şarkı söyletmek, zafer kazanmış müstevliler gibi birbirinin elini kaldırmak bunlara has bir küçülmelidir.

Terörün kaynağı olan şahıslar, bir saray imalatı olan Sivil Dayanışma Platformu kanalıyla miting düzenliyor. Baştan ayağa yalan, aldatma! Milli mücadele, milli edebiyat, milli tarih, milli ruh, milli ahlak, milli kimlik hasımlarının milli vekil tavsiyesi BOP'un kostümlü halidir.

Mimarı ve işçisi cehalet, harcı ve hisarı felaket olan istismar ve inkar zindanlarında geçmişimiz unutturuluyor, kökümüzden kopartılıyoruz."