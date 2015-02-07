Erdoğan: Meydanlarda olmayacağım da nerede olacağım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'na hakkında yapılan genel seçimlere kadar meydanlara çıkmamasına yönelik başvuruya ilişkin, "Meydanlarda olmayacağım da nerede olacağım ben? Ankara'da inzivaya çekilmemi veya Boğaz'da keyif çatmamı bekleyenler, daha çok beklerler" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı akşam yemeğindeki konuşmasına, Cumhurbaşkanı olarak Bursa'yı ilk ziyaretinde kendisine gösterilen ilgi ve sevgi için teşekkür ederek başladı.

Milletten bu şekilde destek istediğini, milletin de itimat ederek yüzde 52 oy oranıyla makamı kendisine teslim ettiğini kaydeden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye'yi gezmeye, vatandaşlarımızla kucaklaşmaya devam ettik. Biz Türkiye'yi gezdikçe, biz vatandaşımızla buluştukça, hasbıhal ettikçe birileri bundan rahatsız olmaya başladılar. Hatta işi gücü bırakıp, bizim peşimize takılanlar oldu. Neymiş, biz nereye gidersek onlar da oraya gidecekmiş.



Bu sizin siyasetçi olarak zaten asli göreviniz. Biz gittiğimiz için değil, üstlendiğiniz sorumluluk itibarıyla Türkiye'nin 81 vilayetini adım adım dolaşmak, 78 milyon insanımızın her biriyle kucaklaşmak zorundasınız. Bizi takip etmeleri onlar için bir kazançtır. Bu durumda yarın, öbür gün Bursa'ya da gelecekler demektir. Geldiklerinde sorun bakalım, 'Bugüne kadar neredeydiniz, aklınız yeni mi başınıza geldi.'

'Bir açın okuyun, cumhurbaşkanının görevi nedir'

Birisi de bakıyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) müracaat ediyor ve 'Cumhurbaşkanına seçimlere kadar meydana çıkma yasağı getirin' diyor. Tabii YSK da reddetti. Bunlar herhalde Anayasa kitapçığını okumak üzere değil sadece raflarında saklamak üzere bulunduruyorlar. Bir açın okuyun, cumhurbaşkanının görevi, görev alanı nedir, neler yapabilir. Bunu da yapmıyorlar. Bunlar da ciddiyet yok. Bunlar yaptıkları işi ciddiye almıyorlar. Milletimiz de onları ciddiye almıyor."

"Gerektiğinde ateşten denize kendini atamıyorsan...."

Siyasetin, ülke yönetimine talip olmanın, sorumluluk üstlendiğinde de ülkeyi yönetmenin bir aşk işi olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu: "'Cumhurbaşkanı meydanlara indi' diyorlar. Ben meydanlardan hiç çıkmadım ki. Hayatım boyunca hep meydanlardaydım. Cumhurbaşkanlığına da meydanlardan geldim. Meydanlarda olmayacağım da nerede olacağım ben? Benim Ankara'da inzivaya çekilmemi veya Boğaz'da keyif çatmamı bekleyenler, daha çok beklerler. Ben milletimin içinde çıkıp geldim. Bugüne kadar da her konumda, her zaman milletimle birlikte oldum, şimdi de aynı şekilde yoluma devam ediyorum. Çizgimde en küçük bir sapma, kırılma yok. Onlar kendilerine baksınlar, cumhurbaşkanının izini takip ederek yollara düşmenin ayıbı onlara yeter. Cumhurbaşkanına karşı halkı savaşa, direnmeye çağırmanın zilleti onlara yeter. Bunu rahmetli Özal'a yaptılar. Tabii Özal, adeta bir yalnız adam grafiği çiziyordu. Elhamdülillah biz yalnız değiliz, milletimizle beraberiz."

'Şu anda şahsımı, ailemi tehdide başladılar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesine tehditlerin yöneldiğini belirterek, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz bu melun çetenin, emniyet ve yargı içindeki maşaları Adana'da, Suriye'deki Türkmenlere insani yardım götüren MİT tırlarına baskın yapmışlardı. Amaçları, Türkiye'yi teröristlerle hareket eden bir ülke gibi göstermekti. Aradıklarını bulamayınca hevesleri kursaklarında kaldı. Sizin hadi kuldan utanmanız yok, onu anladık, Allah'tan da mı korkunuz yok? Şu anda şahsımı, ailemi tehdide başladılar. Son günlerdeki gelişme bu. Bunu, zannediyorlar ki 'Bu tehditleri yaparsak bunlar biraz kendilerine çeki düzen verirler.' Bakın, ben Bursa'dan şimdi sesleniyorum, diyorum ki; Rabbimin bize vermiş olduğu bu canı, Rabbimden başka kimsenin almaya gücü yetmez. Bu şahsım için de böyledir, çocuklarım için de böyledir. Dinlediniz, yaptınız, ettiniz, 12 yıl, 13 yıl her şeyi yaptınız. Bu sizin rezilliğinizdir. Bunların hepsi çıktı meydana ve çıkıyor, daha da çıkacak. Bunların eteklerinde ne varsa bunların hepsi dökülüyor, dökülecek. Daha bitmedi. En büyük maharetleri bu. Kendi ülkesine, kendi milletine bu derece husumet besleyen, bu derece düşmanlık eden, bu derece zarar vermek için uğraşan bir çete nasıl haktan, hukuktan, demokrasiden, insan haklarından bahsedebilir? Düşünün."

'Bir Cumhurbaşkanı tarafsız olur mu?'

Erdoğan, "Diyorlar ki 'Yeminde söylemişti. Tarafsız Cumhurbaşkanı olacağına yemin etmişti.' Ama onlar orada hala bir inceliği ayırt edemiyorlar. Bir Cumhurbaşkanı tarafsız olur mu? Cumhurbaşkanı, milletin tarafındadır, milletin tarafını tutar. Ben milletim tarafından, milletimin yanında bir Cumhurbaşkanı olarak geldim. Bunu herkes böyle bilsin" ifadesini kullandı" dedi.