'Ofisime böcek yerleştiren iki kişi Romanya'da yakalandı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde çalışma odasına dinleme cihazı yerleştiren iki kişinin Romanya'da yakalandığını söyledi.

Erdoğan, yakalanan iki kişinin Romanya'dan iadesini istediklerini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Benim ofisimi dinleyenlerden iki tanesi Romanya'da yakalandı. Önce Hırvatistan, ordadan kaçtı Macaristan, oradan kaçtılar Romanya ve Romanya'da yakalandılar. Şimdi ilişkilerimiz devam ediyor. Bir an önce onların Türkiye'ye iadesini istedik. Temenni ederim ki en kısa zamanda iadeleri gerçekleşir."