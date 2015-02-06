T24 LogoT24 Logo
Politika

'Ofisime böcek yerleştiren iki kişi Romanya'da yakalandı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ofisine dinleme cihazı yerleştiren iki kişinin Romanya'dan iadelerinin istendiğini söyledi

06 Şubat 2015 22:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde çalışma odasına dinleme cihazı yerleştiren iki kişinin Romanya'da yakalandığını söyledi.

Erdoğan, yakalanan iki kişinin Romanya'dan iadesini istediklerini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Benim ofisimi dinleyenlerden iki tanesi Romanya'da yakalandı. Önce Hırvatistan, ordadan kaçtı Macaristan, oradan kaçtılar Romanya ve Romanya'da yakalandılar. Şimdi ilişkilerimiz devam ediyor. Bir an önce onların Türkiye'ye iadesini istedik. Temenni ederim ki en kısa zamanda iadeleri gerçekleşir."

 

ETİKETLER

cumhurbaşkanırecep tayyip erdoğanböcekdinleme cihazı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24