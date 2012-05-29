Erdoğan: Kürtaj yasasını çıkartacağız, hazırlıklara başladık!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir hastane açılışında kürtaj yasası için hazırlık yaptıklarını belirterek, "Zaten bakanıma söyledim, kürtajla ilgili yasayı hazırlıyoruz ve bu yasayı çıkartacağız" dedi.

Erdoğan, Pendik'teki özel bir hastanenin hizmete girmesi dolasıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, doktorlar başta olmak üzere sağlık personeline yönelik saldırıları şiddetle kınadığını belirterek, “Sağlık personeline yönelik hiçbir saldırıya, hiçbir densizliğe karşı müsamahamızın olmadığı bilinmelidir. Sadece teşekkürü ve taktiri hak eden bu kardeşlerimizin daima yanındayız. Desteğimiz daima onlarla beraber” dedi.

ABD 'de kürtaja karşı mücadele ve yasalar olduğunu belirten Erdoğan, “Batının birçok toplumunda aynı şekilde bununla ilgili çıkarılmış yasalar var. Şimdi biz de bunu çalışıyoruz. Bunun bizim değerlerimizde bir defa yeri var. Buna müsaade edilmez. Allah göstermesin, bir ölüm tehdidi gibi şeyler, onlar ayrı konular” diye konuştu.

Erdoğan şunları söyledi: "Anne karnında öldürülmesiyle doğumdan sonra öldürülmesi arasında hiçbir fark yok. Bu biri cinayettir yine aynı şeyi söylüyorum. Zaten bakanıma söyledim, kürtajla ilgili yasayı hazırlıyoruz ve bu yasayı çıkartacağız. ABD 'de kürtaja karşı korkunç mücadele var. Batı'nın birçok toplumunda aynı şekilde. Bir ölüm tehdidi vs. onlar ayrı konular.

Aynı şeyi sezaryen için söylüyorum. Son dönemde ne yazık ki özel hastaneler sezaryenle doğumda bayağı ileriye gitiler. Yüzde 60-70, 90 bile olan var. Niye? Sezaryenle doğum iyi para kazandırıyor. İstisnalar ayrı bir olay. Ama bu olsun yüzde 5-10.

Sezaryen bu milletin nüfusunu engelleme operasyonundan başka bir şey değil. Niye iki çocuktan fazla olmasın. Sezaryenle olursa ikiden fazla olmaz. Bazı terbiyeden muaf tipler bu işlerle niye uğraşıyor diyor. Ben bu ülkede her meselenin sorumlusuyum. Duyarlı olan kesimleri daha hassas davranmaya davet ediyorum."