Kürtaj yasağı yılda 68 bin kadının canını alıyor

Türkiye'deki kürtaj tartışmaları gözleri dünya çapındaki uygulamalara çevirdi. 73 ülkede serbest olan kürtaj, Brezilya, İrlanda ve İran'ın da aralarında bulunduğu 68 ülkede yasak. Yasağın bulunduğu ülkelerde sağlıksız koşullarda gerçekleştirilen kürtajlar nedeniyle her yıl 68 bin kadının hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Dünya kürtaj konusunda bölünmüş durumda. 2012 yılı itibariyle 68 ülkede kürtaj yasak. Bu ülkeler genelde orta ve Güney Amerika ile Afrika ve güneydoğu Asya'dan. Aralarında Brezilya, Meksika, İran, Suriye ve Endonezya'nın da bulunduğu bu ülkelerde kürtaj yasağı hiçbir istisna olmaksızın uygulanıyor.

ntvmsnbc'nin haberine göre; kürtajın tamamen yasak olduğu ülkeler listesinde Avrupa Birliği üyesi İrlanda ve Malta da dikkat çekiyor. Kürtaja yalnızca belirli durumlarda izin veren ülkeler de var.

Bu grupta Suudi Arabistan, İsrail, Arjantin, ve Tayland gibi 58 ülke bulunuyor. Bu ülkelerin yasalarına göre kürtaj, anne veya fetüsün sağlığının tehlikede olduğu durumlarda, tecavüz ve ensest sonucu oluşan hamileliklerde veya annenin ruhsal sağlığının korunması için uygulanabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, yasağın uygulandığı ülkelerde kürtajın ortadan kalkmadığını, ancak uygun olmayan koşullarda, işinin ehli olmayan kişilerce gerçekleştirildiğine dikkat çekiyor.

Buna göre dünya çapında her yıl 68 bin kadın sağlıksız kürtaj nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünyada kürtajın serbest olduğu ülke sayısı ise 73.

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Rusya'nın da dahil olduğu bu ülkelerin bazılarında yasalarda kürtajın hangi aya kadar yapılabileceği belirtiliyor. Türkiye'de 10 hafta olan bu süre bazı ülkelerde 14 haftaya kadar uzayabiliyor.