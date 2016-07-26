“Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na ‘Ben senin TRT’ye çıkmadığını bilmiyordum, öyle şey olur mu?’ dedi”

Habertürk Televizyonu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı sırasında "Ben senin TRT'ye çıkmadığını bilmiyordum. Böyle şey mi olur? TRT, iktidara ne kadar zaman yer ayırıyorsa, size de o kadar zaman ayırmalı" dediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin ardından 6 yıl aradan sonra ilk kez konuk olduğu TRT'ye "Acaba darbe girişimi olmasaydı bize bu imkanı verir miydiniz?" diyerek sitemde bulunmuştu.

Muhalefet partileri, cumhurbaşkanlığı seçimi başta olmak üzere bütün seçimlerde TRT'nin Erdoğan ve AKP'ye verdiği süre ile muhalefete verdiği süre konusunda defalarca açıklama yapmış, konuyu soru önergesi olarak Meclis'e de taşımıştı.