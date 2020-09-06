Erdoğan, KADEM'in 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'ne destek verdiği için hükûmete yakın kesimden tepki alan, Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği'nin "Böyle Daha Güzelsin" sergisini gezdi.

Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası’nda düzenlenen sergiye pandemi nedeniyle ara verilmişi. Sergide, 16 sanatçının eseri yer alıyor.

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