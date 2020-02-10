Erdoğan'ın virüse karşı içtiği dut pekmezi tartışma konusu oldu; Adıyamanlılar "Dut pekmezi bizim" dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sağlıklı yaşam için her sabaha dut pekmezi önermesi, Adıyaman ve Erzurumlu pekmez üreticileri arasında "Kimin pekmezi?" tartışmasına neden oldu. Adıyamanlı pekmezciler Erdoğan'a Erzurum diye Adıyaman pekmezi verildiğini öne sürdü. Üreticiler, "Dut pekmezi dediğin zaman Adıyaman'ın Tut ilçesi akla gelir" dedi.

Erdoğan, Koronavirüs'e karşı nasıl önlemler aldığı sorulduğunda vücudun direncini artırmak için için her gün Erzurum'dan gelen dut pekmezi içtiğini söylemişti. Adıyamanlı pekmez üreticileri, dut pekmezinin Adıyaman'a özel olduğunu öne sürerek, Erdoğan'a pekmez gönedereceklerini söyledi.



Adıyaman'da, sabahları çoğu insanın aç karnına bir kaşık dut pekmezi içtiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erzurum pekmezi diye Adıyaman pekmezini verdiklerini belirten Şireci esnafı Ayhan Aşılan, "Adıyaman'ın dut pekmezi meşhurdur. Bizim burada olan dut pekmezi, Erzuru'a ait denilmiş öyle bir şey yok. Adıyaman'da çoğu insan sabahları aç karnına içer. Astıma, bronşite, virüse faydalıdır. Cumhurbaşkanına Erzurum pekmezi diye Adıyaman pekmezi vermişler. Dut pekmezi dediğin zaman Adıyaman'ın Tut ilçesi akla gelir" dedi.

Adını Tut ilçesinden aldığını ve dutun soğuk alanlarda yetişmediğini aktaran Adıyaman Şireciler ve Peynirciler Kalkınma Derneği Başkanlığı Ali Rıza Özçakmak, "Dut sıcak bölgede yetişir. Erzurum soğuk bölge olduğu için ne ağacı olur nede dutu olur. Adıyaman'ın Tut ilçesinde yetişen ve adını Tut'tan alan dut pekmezidir. Adıyaman'da satılan 'Dut' pekmezi yüzde 99 organiktir içinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Ayrıca belki Cumhurbaşkanına yanlış bilgi verilmiş olabilir. Adıyaman'da tescillendi ve Türkiye'nin her tarafına satılıyor" diye konuştu.

Erzurum'da dut değil hayvancılığın yaygın olduğunu anımsatan Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Dernek Başkanı Abdulkadir Babar da, "Erzurum'da hayvancılık vardır dut Erzurum'da yetişmez soğukta hiç yetişmez. Adıyaman sıcaktır. Dut sıcakta yetişir" diye konuştu.

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