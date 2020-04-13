İHA, "Erdoğan'ın istifasını kabul etmediği Soylu'dan ilk açıklama" haberini çekti, abonelerinden özür diledi

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>İhlas Haber Ajansı "Erdoğan'ın istifasını kabul etmediği Soylu'dan ilk açıklama" haberini çektiğini duyurdu. </p>\n<p>İHA'dan yapılan açıklamada, "Bakan Soylu’dan ilk açıklama: 'Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz' başlıklı haberimiz kaynağından iptal edilmiştir. Düzeltir abonelerimizden özür dileriz" denildi. </p>\n<p>Haberde şu ifadeler kullanılmıştı: </p>\n<p>Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını kabul etmediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı ilk açıklamada, "Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz." dedi. </p>\n<p>Soylu, “Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah’a emanet olun” ifadesini kullandı. (İHA)</p>\n<p class="p2"><span class="s1"><strong>TIKLAYIN | </strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/iletisim-baskanligi-icisleri-bakanimiz-suleyman-soylu-nun-istifasi-kabul-edilmedi-cumhurbaskanimiz-karari-uygun-bulmadi,872328"><span class="s2"><strong>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmedi: Görevine devam edecek!</strong></span></a></span></p>\n<p class="p2"><span class="s1"><strong>TIKLAYIN | </strong> <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/icisleri-bakani-suleyman-soylu-istifa-etti,872315"><span class="s2"><strong>Süleyman Soylu, 'Erdoğan'a sadakat' vurgusuyla İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti!</strong></span></a></span></p>\n<p class="p2"><span class="s1"><strong>TIKLAYIN | </strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/iste-soylu-yu-istifaya-goturen-son-48-saatte-yasananlar,872321"><span class="s2"><strong>İşte Soylu'yu istifaya götüren son 48 saatte yaşananlar...</strong></span></a></span></p>\n</body>\n</html>