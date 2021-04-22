Erdoğan'ın dün atadığı altı rektörden ikisi AKP'den milletvekili aday adayı olmuş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Rektör olarak atanan iki ismin daha önce AKP'den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi'ne eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun atanması tepki çekmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Orhan Uzun (2. dönem), Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma (2. dönem), İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Atilla Arkan ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper (2. dönem) atandı.

TIKLAYIN | Prof. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı, öğrenciler ve öğretim üyeleri karara tepkili

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Harun Çiftçi’nin 2018’de Kırşehir’den, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in de 2011’de AKP’den Balıkesir milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Bartın Üniversitesi’ne ilk olarak 2017’de rektör olarak atanan Prof. Dr. Uzun ise odasından atlayarak intihar eden akademisyen Güneş Günay Sezer’in ailesinin, kendisi hakkında mobbing iddiası ile bulunduğu suç duyurusu ile gündeme gelmişti.