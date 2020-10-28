Bakan Albayrak: Charlie Hebdo’nun yaptığı Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!" açıklamasını yaptı.

Resmi Twitter hesabından bugün (28 Ekim Cuma) yayımlanacak sayının tanıtımını dün yapan Charlie Hebdo, derginin kapağını Erdoğan'ı hedef alan karikatüre ayırmıştı. Erdoğan’ı bir kadınla tasvir eden karikatür "Erdoğan özelde çok komik" yazısıyla yayımlamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan kapağına tepki gösterdi.

Fuat Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum" sözleriyle dergiyi kınadı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise "Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır." dedi. Çelik açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bunların inanca ve kişi haklarına karşı nefret üreten yayınları asla fikir özgürlüğü değildir. Fikir özgürlüğünü inanç düşmanlığı ile boğmaya çalışan bir barbarlıktır. Barbarlık cephesinin genişlediğini görüyoruz. Husumet cephesinin hepsiyle mücadele edecek kararlılığa sahibiz.

Bu husumet cephesinin inancımıza niye saldırdıklarını, Cumhurbaşkanımıza karşı neden nefret siyaseti ürettiklerini biliyoruz. Uğruna mücadele ettiğimiz değerlere düşmanlar. Biz de bu zihniyetle mücadele etmeye kararlıyız.

Cumhurbaşkanımız, tüm bu nefret cephesine karşı, mazlumlar için yol yürümeye kararlı bir şekilde devam ediyor. Nefret cephesi sahada da masada da kazanamayacak. Bunların nefret yayınları kararlılığımızı artırıyor.