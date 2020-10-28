Bakan Albayrak: Charlie Hebdo’nun yaptığı Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!
28 Ekim 2020 08:35
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!" açıklamasını yaptı.
Resmi Twitter hesabından bugün (28 Ekim Cuma) yayımlanacak sayının tanıtımını dün yapan Charlie Hebdo, derginin kapağını Erdoğan'ı hedef alan karikatüre ayırmıştı. Erdoğan’ı bir kadınla tasvir eden karikatür "Erdoğan özelde çok komik" yazısıyla yayımlamıştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan kapağına tepki gösterdi.
Fuat Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum" sözleriyle dergiyi kınadı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise "Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır." dedi. Çelik açıklamasına şu şekilde devam etti:
"Bunların inanca ve kişi haklarına karşı nefret üreten yayınları asla fikir özgürlüğü değildir. Fikir özgürlüğünü inanç düşmanlığı ile boğmaya çalışan bir barbarlıktır. Barbarlık cephesinin genişlediğini görüyoruz. Husumet cephesinin hepsiyle mücadele edecek kararlılığa sahibiz.
Bu husumet cephesinin inancımıza niye saldırdıklarını, Cumhurbaşkanımıza karşı neden nefret siyaseti ürettiklerini biliyoruz. Uğruna mücadele ettiğimiz değerlere düşmanlar. Biz de bu zihniyetle mücadele etmeye kararlıyız.
Cumhurbaşkanımız, tüm bu nefret cephesine karşı, mazlumlar için yol yürümeye kararlı bir şekilde devam ediyor. Nefret cephesi sahada da masada da kazanamayacak. Bunların nefret yayınları kararlılığımızı artırıyor.
Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu bu nefret cephesinin ikiyüzlü ahlaksızlığını masada ve sahada yenilgiye uğratmaya devam edecek. Sağduyu sahibi ve inançlara saygılı herkes Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu nefret yayınını lanetlemelidir."
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" ifadelerini kullandı.
Bakan Berat Albayrak ise "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. #CharlieHebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!" dedi.
Tartışma nasıl başladı?
Fransa'da 16 Ekim'de Hz Muhammed'in karikatürlerini derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları ve karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolarla karşılaşmıştı.
Söz konusu karikatürler ilk kez Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo tarafından yayınlanmıştı.
Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas'ın yanı sıra birçok ülkede Fransız ürünlerinin boykot edilmeye başlanmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da, "Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın" açıklamasıyla boykot çağrısında bulunmuştu.