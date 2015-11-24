Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bölgedeki son gelişmelere ilişkin güvenlik toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bazı bakanlar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.

Güvenlik konuları ele alındı

Toplantıda Suriye başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler doğrultusunda genel güvenlik konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Türkiye’nin sınır güvenliği masaya yatırıldı. Bu çerçevede, Suriye sınırında Türk hava sahasını ihlal eden savaş uçağının angajman kuralları çerçevesinde düşürülmesi meselesi görüşüldü.

Toplantıda, Suriye’nin Bayırbucak bölgesindeki son durumunun da masaya yatırıldığı kaydedildi.