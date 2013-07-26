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Politika

Erdoğan 'Fikirlerini kiraya vermiş ahlaksızlar' dedi, dava mesajı verdi

Başbakan Erdoğan, The Time gazetesinde dünyaca ünlü sanatçıların yayımladığı ilana tepki göstererek, dava açılacağı mesajını iletti

26 Temmuz 2013 18:52

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Susan Sarandon, David Lynch, Sean Penn ve Ben Kingsley gibi dünyanın önemli sanatçılarının The Times gazetesindeki çağrısına tepki gösterdi. Türkiye'den Fazıl Say'ın da aralarında bulunduğu imzacılar için "Fikirlerini kiraya vermiş tipler, ahlaksızlık, dört dörtlük densizlik" ifadelerini kullanan Erdoğan, çağrı duyurusunu yayımlayan The Times gazetesi ile imza koyan sanatçılara dava açma hazırlandığı mesajını verdi.

Başbakan Erdoğan, İstanbul'da gazetecilerin soruları üzerine The Times'ta yayımlanan ve kendini demokratik protesto hakkında gösterdiği tepkiler nedeniyle eleştiren sanatçıların ilanı konusunda şunları söyledi:

"Bunlar fikirlerini, düşüncelerini kiraya vermiş tipler. Bunlar gerçekten demokrasiye inanmış kişiler olsa, yüzde 50 oyla iktidar olmuş partinin liderine diktatör deme ahlaksızlığını göstermezlerdi. Bu dört dörtlük densizliktir. Şu anda kalkıp medya Türkiye'de mahkum diyorlar, gazeteciler içerde diyorlar. Nasıl içerde ki, bu tür yayınlar yapıyorlar. Bunların birçoğu yalan yanlış haberler. Ama Türkiye'yi tanımadıkları için, çamur at izi kalsın diye düşündükleri için bunu yapıyorlar.
 
Ve parayla Times kendi sayfasını kiraya veriyor. Bu Times'in da ahlakı zaafıdır. Timas'la ilgili olarak da arkadaşlarım hukuki girişimlerde bulunacaklar, diğerleriyle ilgili de hukuki girişimlerde bulunacaklar."
 

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