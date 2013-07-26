Erdoğan'a göre yüzde 10 barajı giderse koalisyon ve istikrarsızlık gelir

Başbakan Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nın açılışına gitmeden önce İstanbul'da

63. maddelik manifestoyu örnek gösterdi. "Paket, o manifesto çevresinde olacak. Son çalışmalarla bunu adeta güncelleyeceğiz" diyen Erdoğan, yüzde 10'luk seçim barajı hakkında da "Barajla ilgili herhangi bir oynama, bir tasarruf gündemimizde yok" dedi. "Koalisyon hükümetlerinde Türkiye'de güven ve istikrar yoktu" ifadesini kullanan Erdoğan, "Biz Türkiye'mizde bu gibi sancıları çektirmek istemiyoruz. Onun için bu baraj kalacak" dedi. yaptığı açıklamada demokrasi paketinin içeriğine ilişkin olarak AKP 4. Olağan Büyük Kongresi'nde açıklananyu örnek gösterdi. "Paket, o manifesto çevresinde olacak. Son çalışmalarla bunu adeta güncelleyeceğiz" diyen Erdoğan, yüzde 10'luk seçim barajı hakkında da "Barajla ilgili herhangi bir oynama, bir tasarruf gündemimizde yok" dedi. "Koalisyon hükümetlerinde Türkiye'de güven ve istikrar yoktu" ifadesini kullanan Erdoğan, "Biz Türkiye'mizde bu gibi sancıları çektirmek istemiyoruz. Onun için bu baraj kalacak" dedi.

Başbakan Erdoğan, Mısır'da darbe yapan Genelkurmay Başkanı Aldülfettah el-Sisi'nin Mısırlıları sokağa çağırmasını da eleştirerek "Bunlar yolsuzlukların üzerini örtmek için bu tür yaklaşım içine giriyorlar" dedi.

İlerleyen saatlerde Şırnak'a gidecek olan Başbakan Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmasından satırbaşları şöyle:

'Seçim barajı kalacak!'

"Barajla ilgili herhangi bir oynama bir tasarruf gündemimizde yok. Baraj bir defa bizim dönemimizde çıkardığımız bir yasa değildir. Barajla ilgili düşüncemiz şudur. Buna Batı özellikle dahildir. Koalisyonlarla güven ve istikrarı yakalayamazsınız. Gerek demokrasi ve ekonomide güven ve istikrar varsa bunun en önemli sebebi koalisyondur. Koalisyonlar döneminde de Türkiye'de güven ve istikrar yoktur. Biz Türkiye'mizde bu gibi sancıları çektirmek istemiyoruz. Milletimizin yakaladığı bu performansı kaybetmek de istemiyoruz. Onun için bu baraj kalacak.

Ama demokratikleşme paketimiz var. Arkadaşlarımla değerlendirdim. Çalışma bittikten sonra paket tekrar önümüze gelecek, ondan sonra paketimizi açıklayacağız. Şu anda gazetelerde çıkan haberlerin hepsi hayalidir, sızma veya sızdırma haberlerdir. Bittikten sonra bizzat kendim açıklayacağım. Yalnız bir ipucunu vereyim. Son kongremizde adeta bir manifesto açıkladık. O manifesto çevresinde olacak. Son çalışmalarla bir bunu adeta güncelleyeceğiz.

'Darbeciler Mısır'daki yolsuzlukların üstünü kapamaya çalışıyor'

Mısır'daki bu darbe ne yazık ki dünyanın ve batkı ülkeleriin yeni yeni anlamaya başladığı Mısır'daki bu yapıyla ilgili o beklenen o yaklaşım ortaya çıkmaya başladı. Bu darbeyi yapan kişi (Mısır Genelkurmay Başkanı Aldülfettah el-Sisi) taraftarlarını sokağa dökmek istiyor. Zaten onlardan hareketle, gerekçesi oydu, böyle bir adım attı. Yapacağı meydanlardaki insanları karşı karşıya gelmemesi. Sayın Mursi ile ilgili de açıklama yapıyor, diyor ki 'vatandaşları tahrik', 'HAMAS terör örgütüyle ilişkisi nedeniyle 15 günlük hapse mahkûm olmuştur' diyor. Dünyanın neresinde böyle bir yaklaşım var. Hükümetler dünyanın neresinde istedikleri ülkeyle temas kurarlar.

Bunlar yolsuzlukların veya yolsuzluklarının üzerini örtmek için bu tür yaklaşım içine giriyorlar. Mısır'ın geçmişindeki en büyük talihsizliği yolsuzluklardı. Mısır'ın parselizasyonu ortaya çıkacak diye korkuyorlar. Sandıktan çıkamayacaklarını görenler her zaman darbe yollarını seçerler. İşte buna artık halklar müsaade etmiyor, etmeyecek.