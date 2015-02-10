T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: Fidan milletvekilliğinin ötesinde bazı görevleri kafasında planlamış olabilir!

'Fidan yerine kimin geleceği çok önemli, teklife göre onar ya da onamayız'

10 Şubat 2015 08:58

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın milletvekilliği adaylığı için istifa etmesini neden olumsuz karşıladığını, Latin Ameri yolunda uçakta açıkladı. Erdoğan, "Kendisine açık ve net olarak ‘ayrılmanı doğru bulmuyorum. Çünkü burası rastgele bir yer değil’ dedim. Nitekim ben oraya son derece güvenilen, hatta ‘sır küpüm’ olarak görebileceğim birini getirmiştim” dedi. Erdoğan, "Bu makama gelmiş olan bir kardeşimizin milletvekili adayı olmak ya da onun ötesinde bazı görevleri kafasında planlamak gibi bir durumu olabilir. Ya da ona belki bu tür bazı vaatlerde bulunulmuş olabilir, orasını bilemem" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendileri artık yorulduklarını söyleyerek, burada daha fazla devam edemeyeceklerini söyleyerek maalesef böyle bir adım atmayı uygun buldular ve bu adımı attılar. Bundan sonraki süreç Sayın Başbakan’a ait olan bir süreçtir. Yerine kim gelecekse Sayın Başbakan teklif yapar. Biz de onar ya da onamayız” diye konuştu.

Yolculuğa çıkmadan önce havalimanında yaptığı açıklamaları, gazetecilerin sorularını yanıtlarken daha da ileriye taşıyan Cumhurbaşkanı,  Fidan'a, görevden ayrılmasının doğru olmadığını net olarak söylediğini belirtti.

Hürriyet'ten Akif Beki'nin haberine göre, Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Kendisine açık ve net olarak ‘ayrılmanı doğru bulmuyorum. Çünkü burası rastgele bir yer değil’ dedim. Nitekim ben oraya son derece güvenilen, hatta ‘sır küpüm’ olarak görebileceğim birini getirmiştim. Daha öncesinde söz konusu arkadaşı özel temsilci olarak görevlendirdiğim anlar da olmuştu. Dolayısıyla bu makama gelmiş olan bir kardeşimizin milletvekili adayı olmak ya da onun ötesinde bazı görevleri kafasında planlamak gibi bir durumu olabilir. Ya da ona belki bu tür bazı vaatlerde bulunulmuş olabilir, orasını bilemem.”

 

‘Yorulduğunu söyledi’

 

Fidan'ın kendisine artık yorulduğunu söylediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

“Kendileri artık yorulduklarını söyleyerek, burada daha fazla devam edemeyeceklerini söyleyerek maalesef böyle bir adım atmayı uygun buldular ve bu adımı attılar. Bundan sonraki süreç Sayın Başbakan’a ait olan bir süreçtir. Yerine kim gelecekse Sayın Başbakan teklif yapar. Biz de onar ya da onamayız.

Kimin geleceği çok önemli, çünkü bizim ‘paralel yapı’yla mücadele esnasında neler yaşadığımız, neler çektiğimiz, her şey ortada. Böyle bir ortamda böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmayı ben asla doğru bulmam.  PKK terör örgütü bile uluslararası camiada bunların Türkiye’ye verdiği zararı vermemiştir. Ben her zaman söylüyorum. Tek kişi dahi kalsam ben bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürürüm.”

ETİKETLER

hakan fidantayyip erdoğanmitadaybaşbakanbakansır küpühaber

İlgili Haberler

Erdoğan: Hakan Fidan'ın adaylığına olumlu bakmıyorum, Sayın Başbakan'a da söyledim

'Başbakan ve hükümetin kararına karışamam'

Akif Beki: Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rağmen istifa etti

Hürriyet gazetesi yazarı Akif Beki, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın AKP'den milletvekili aday adaylığına 'olur' vermediğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24