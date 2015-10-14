Erdoğan: Failleri bugün yarın inşallah çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Son terör eyleminin faturasını gördünüz. 97 vatandaşımız vahşice öldürüldü. Faillerini bugün yarın inşallah çıkaracağız. Terörün iyisi kötüsü olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı'da halka hitap etti:

Erdoğan'ın yaptığı konuşma özetle şöyle:

Bizim yolumuz şiddet yolu değil sevgi yoludur. Kanla iş başına gelmeye çalışanlara 1 Kasım'da en güzel cevabı vereceğinize inanıyorum. Birbirimizi sevmedikçe iman etmiş olamayız.

Hanım kardeşlerimden ricam şudur; Kapı kapı dolaşarak bu kardeşliği, birliği yaymalısınız. Zira kale içerden feth olunur işte bu da sizsiniz ben buna inanıyorum. Gençler siz bu milletin geleceğisiniz.

Ben karşımdaki gençleri tinerci gençlik olarak görmüyorum. Karşımdaki gençliği eli molotoflu görmüyorum, eli molotoflu olanların kurtuluşuna vesile olacak olan gençlik olarak görüyorum.

Önümüzdeki büyüklere söylüyorum; Aman hanım kardeşlerime destek olun, sahip çıkalım. Geleceğin Türkiye’sini çok daha iyi kılalım.Birbirinizi menfaat için değil Allah için sevin.

'İnşallah çıkaracağız'

Son terör eyleminin faturasını gördünüz. 97 vatandaşımız vahşice öldürüldü. Faillerini bugün yarın inşallah çıkaracağız. Terörün iyisi kötüsü olmaz.

Bunların tespit etmek suretiyle de gereği yapılacaktır. Ama canlı bomba olarak ölenler öldü zaten gitti. Ama bunların arasında kimler var mesele bunları çıkarmak…