Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü mensubu olarak, elinde silahla işsize iş bulunmuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ee, yan gelip yatarak, terör örgütü mensubu olarak , elinde silahla işsize iş bulunmuyor. Niye oraya yatırımcı niye gelmiyor? Keyfinden mi? Yoo. Yatırım yapıyor, gidiyorlar fabrikasını yakıyorlar. Bölge insanı da onları yalnızlığa mahkum etmelidir" dedi.

Erdoğan, Çankırı'da Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası'nın açılışında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Geçtiğimiz yıl uluslararası doğrudan yatırım hacmi ülkemizde yüzde 1'e yakın artışla Türkiye'ye olan küresel güvenin bir ifadesi olmuştur.

En çok yatırım çeken ülkeler sıralamasında 4 basamak yükselerek 22. sıraya çıktık. Bu konuda Japon dostlarımızdan çok büyük beklentimiz var. Geçtiğimiz hafta 500'e yakın Japon firma temsilcisi ile biraraya geldik. Ayrıca aynı gün DEİK tarafından düzenlenen bir toplantıda Türk ve Japon iş adamları görüştüler. Tüm bu gelişmeler bize gelecek için ümit vaadediyor.

"12 yılda Türkiye'ye adeta sınıf atlattık"

Bizim kapımız tüm uluslararası yatırımcılara sonuna kadar, özellikle de Japon dostlarımıza açıktır. Gelin birlikte kazanalım.

Türkiye Avrupa ekonomileri ile bütünleşmiştir.

Geçtiğimiz 12 yılda Türkiye'ye adeta sınıf atlattık. 2002 yılında 230 milyarlık GSYİH'mızı 2012'deki 800 milyar dolara yükseltmemiz herhalde sıradan bir değerlendirme değildir. 2010 yılında yüzde 9,2, 2011'de yüzde 8.5 büyüyerek büyük bir performans ortaya koyduk.

Küresel kriz sonrasında Türk ekonomisinin toparlanması ülkemizdeki yatırım ortamını daha da cazip hale getirmiş bulunuyor.

Olaylardan devleti, hükümetimi, hatta şahsımı suçlayanlar doğrudan terör örgütüyle aynı safta olduğunu bilmelidir. Gerisindeki niyeti gayet iyi biliyoruz. Türkiye bir olarak, iri olarak, diri olarak hedeflerine yürümeyi sürdürecek. İşte bugün bu açılış, bunlardan bir tanesidir. İnşallah yeni yatırımlar yapmaya, yeni istihdam alanları açmaya, yeni ekonomik değerler üretmeye devam edeceğiz. Burada ilk etapta 650 vatandaşımız istihdam edilecek. Çok kısa zamanda 2000 kişiye çıkacak.

Ee, yan gelip yatarak, terör örgütü mensubu olarak , elinde silahla işsize iş bulunmuyor. Niye oraya yatırımcı niye gelmiyor? Keyfinden mi? Yoo. Yatırım yapıyor, gidiyorlar fabrikasını yakıyorlar. Bölge insanı da onları yalnızlığa mahkum etmelidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi 2023 hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamayacaklar. Terör meselesini de çözeceğiz, Suriye krizinin çözülmesi için de çalışacağız. Mazlumların ve mağdurların sesini dünyaya duyuracağız. Çünkü biz Türkiye’yiz. Farkımız bu. Binlerce badireler atlattık, bugünkü sıkıntıları da inşallah geride bırakacağız. Biz bu inançla, istikbalimiz ve istiklalimiz için mücadele edecek, sonra da bayrağı devredeceğiz. Hicri yılbaşınızı kutluyorum. Bugün 1 Muharrem itibariyle 1437’ye girmiş bulunuyoruz. Hicri yılbaşın Suriye ve Filistin’de Müslümanların zorlu imtihanlarla karşıladı.