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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 gün sonra Fin mevkidaşıyla katliam alanına gitti, karanfil bıraktı

Erdoğan, 97 kişinin hayatını kaybettiği noktaya Fin mevkidaşı Niinistö'yle karanfil bıraktı

14 Ekim 2015 11:13

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yle Ankara'da patlamanın meydana geldiği noktaya karanfil bıraktı.

Erdoğan'a Fin mevkidaşı ile birlikte eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Selami Altınok, eşlik etti. 

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