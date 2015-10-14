Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 gün sonra Fin mevkidaşıyla katliam alanına gitti, karanfil bıraktı

<p>Cumhurbaşkanı <strong>Tayyip Erdoğan</strong>, Finlandiya Cumhurbaşkanı <strong>Sauli Niinistö</strong>'yle Ankara'da patlamanın meydana geldiği noktaya karanfil bıraktı.</p>\r\n\r\n<p><span style="line-height:1.5;">Erdoğan'a Fin mevkidaşı ile birlikte </span><span style="line-height:1.5;">eşi </span><strong style="line-height:1.5;">Emine Erdoğan</strong><span style="line-height:1.5;">, İçişleri Bakanı <strong>Selami Altınok</strong>, eşlik etti. </span></p>\r\n\r\n<p><span style="line-height:1.5;"><img alt class="mid-banner" src="http://img-yenisafak.mncdn.com/resim/imagecrop/2015/10/14/resized_c79c0-8dc0ec3fmansetc1.jpg" /></span></p>\r\n