Finlandiyalı gazeteci Erdoğan'a sordu: Diktatör olduğunuzu söyleyenler var, ne diyorsunuz?

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak bir basın açıklaması düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiyalı bir gazetecinin “Ülkenizde sizin diktatör olduğunuz konuşuluyor, siz diktatör müsünüz?” sorusuna, “Diktatörün olduğu ülkede böyle bir soru soramazdınız” yanıtını verdi.

Ankara'daki barış mitingi öncesinde gerçekleşen ve en az 97 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Finlandiyalı gazeteci, Türkçe olarak “Ülkenizde sizin diktatör olduğunuz konuşuluyor, siz diktatör müsünüz? Bundan daha vahimi ise Ankara’daki saldırının içinde devletin parmağı olduğunu konuşuluyor. Bu iddialara ne cevap vereceksiniz?” sorusunu yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruyu şöyle yanıtladı:

"Şunu bir defa samimiyetle görmek lazım, diktatörün olduğu ülkede böyle bir soru soramazdınız. Diktatörün olduğu bir ülkede, o ülkenin başbakanı ya da cumhurbaşkanına ailesi dahil olmak üzere sınırsız hakaretin olduğunu göremezsiniz. Bakınız şu anda ülkemizde demokratik parlamenter sistem içerisinde özgürlüklerin sınırsız yaşandığı ülke Türkiye’dir. AB ülkelerinin birçoğun olmayan bu tür talepleri ve etkinlikleri Türkiye'den daha etkin bir şekilde yapan ülke sayısı nadirattandır, yaraşırız onlarla. Bunu iddiayla söylüyorum. Türkiye’de medya, şahsım ve ailem başta olmak üzere her türlü hakareti sınırsız bir şekilde yapmaktadır. 13-14 yıldır bunları sabırla karşıladık, karşılıyoruz.

Cumartesi günü olan hadisaeyle ilgili derin devlet deniyor. Peki bu neye göre söyleniyor. Bir tespiti açık ve net yapmak lazım. Fikirle mi konuşuyoruz, bilgiyle mi? Fikirle konuşursanız yanılırsanız ama bilgiyle konuşursanız dedlil bvardır, saygı duyarız. Bilgiyle değil ,dedikoduyla, bir fikirle, ideolojiyle konuşuluyor. Delile dayanmadan iftira at, tutmasa da iz bırakır diye konuşuluyor.

Ben halkımın yüzde 52sinin ıyuyla seçildim. Bu oyla seçilmiş bir insanı diktatör olarak ilan edenler kimler. Menfaatleri elden gidenler mi, istedikleri gibi hükümet kurup indirenler m, dışarıdan beslenip içeride hakimiyet kuramayanlar mı? Türkiye nereden nereye geldi, bütün bunların hepsinin ölçüsü bilgi olarak ortada. Ama tüm bunlara rağmen iftiralara devam ediliyorsa benim söyleyecek bir şeyim kalmaz. Bu denli iftiraları yapanlar o rahatlıkla ortalıkta dönüyor, dolşaıyorlar. Bu olayda da derin devletin izi var diyenler kendilerini izliyorlar. Bunlar ortaya çıkacak. Çalışmalar sürüyor, hangi örgütler taraından yapılmış, ortaya çıkacak. CAnlı bombalarla ilgili DNA testlerin yapılıyor, istihbarat örgütlerimiz yurt dışından ülkemize gelen bölücü terör örgütü mensuplarının eylem yapmaya hazırlandıkları tweetlerle filan da açıklandı. Bunların hepsi ortaya çıkacak, çalışmalar sürdürülüyor. İnanıyorum ki, neticesinde, bu haince eylemi kim yaptı, birlikte göreceğiz.