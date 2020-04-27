Erdoğan, 'Fahrettin Altun' üzerinden CHP'ye yüklendi: Tutarsızlıkları, siyasi kokuşmuşluğun en bariz örneği

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili CHP'yi hedef alarak "Bu zihniyetin arkadaşımıza ve ailesine karşı sürdürdüğü çirkin saldırıdaki tutarsızlıklar, siyasi kokuşmuşluğun en bariz örneğidir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısından sonra yaptığı konuşmada Vakıflar'a ait araziyi aylık 258 TL'ye kiralayarak yaptırdığı çardak ve şömine ile gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk’taki evi üzerinden CHP'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kabine toplantısından önce hazırlattığı 'Kılıçdaroğlu'nun yalanları' başlıklı VTR'yi de açıklaması sırasında izletti.

"CHP'nin başını çektiği muhalefet anlayışı bölücülüğü, kin ve nefreti körüklemeyi esas almıştır" diyen Erdoğan, CHP'yi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla suçladı. Erdoğan, Koronavirüs salgını süresince ekmek dağıtmaları engellenen CHP'li belediyelere ilişkin de "Biz valiliklerle planlama yapılması gerektiğini söylerken, onlar işi bambaşka yere götürmeye çalışıyorlardı" dedi.

Erdoğan, "Aleviliği din olarak takdim eden bu anlayışı, özellikle milletimin huzurunda kınıyorum. Fuar alanı ve içindeki standları sahra hastanesi gibi lanse edenlerin sahte ve içi boş olması şaşırtıcı değildir" diye konuştu

Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:

"Salgın krizi sonrası küresel sistemin çarpıklıklarıyla birlikte ülkemizdeki siyaset anlayışı da köklü bir sorgulamaya tabi tutulacak. Biz eser getirmeye çalıştıkça, karşımıza çıkan 'istemezük'çü siyaset anlayışının içinin ne kadar boş olduğunu bir kez daha gördük. Burada dikkati çekmek istediğim husus, tüm bu başarıları attığımız her adımda katkı vermek yerine takoz olmak isteyen anlayışadır.

CHP'nin başını çektiği bu anlayış birlik beraberlik yerine bölücülüğü esas almıştır. Belediyelerin yardımlarını engellediğimiz yalanını engellediğimiz ısrarında, İletişim Başkanı'mıza fütursuz saldırının gerisinde bu hastalıklı zihniyet vardır. Kendisi ailesiyle birlikte 45 metrekare taban oturumu olan mütevazı bir evde oturmayı seçmiştir. Evinin ve bahçesinin hemen yanında bulunan 200 metrekarelik bir alanı kiralayarak bakımını üstlenmiştir. Bu zihniyetin arkadaşımıza ve ailesine karşı sürdürdüğü çirkin saldırıdaki tutarsızlıklar siyasi kokuşmuşluğun en bariz örneğidir.

Belediyelerin yardımlarıyla ilgili meselelerde de biz valiliklerle planlama yapılması gerektiğini söylerken, onlar işi bambaşka yere götürmeye çalışıyorlardı. Aleviliği din olarak takdim eden bu anlayışı, özellikle milletimin huzurunda kınıyorum. Fuar alanı ve içindeki standları sahra hastanesi gibi lanse edenlerin sahte ve içi boş olması şaşırtıcı değildir.

"Görüldüğü gibi yalanlar silsilesi devam ediyor. Bir taraftan talimat vermedim diyor, ama ilçe başkanı da aldığı talimatın gereği o fotoğrafı çektiğini, bir inşaat falan olmadığını söylüyor. Aynı şekilde Adana'daki hastaneden bahsediyor, Adana'da hastane falan söz konusu değil ki, fuar merkezini belediye başkanı gelmiş, standları panellerle bölmek suretiyle ortaya hastane çıkarttım diye girişine de sahra hastanesi diye bir yazı yerleştiriyorlar. Hemen yanında da kongre merkezi yazıyor. Adana hastane kapasitesi itibariyle doygun şehirlerimizden bir tanesi. Demek ki Adana'da ne var ne yok bundan da haberi yok. sahra hastanesi dediler gidin bakın bakalım şu an böyle bir şey var mı. Biz ne aldanan, ne aldatan olmadık. Şu an biliyorsunuz Başakşehir Şehir Hastanesi'nin birinci etabını açtık, ikinci etabını da 20 Mayıs'ta açıyoruz. 2 bin 500 yatak kapasitesine sahip sayılı hastanelerden birisini açmış oluyoruz. Yol itibariyle bütün altyapı hazır, metro yapımıyla ilgili talimatları da verdim. Zira burayı Büyükşehir Belediyesi daha önce AKP'de olduğu için yolunu ve metrosunu yapacaktı, bu beyefendi ne yolu ne metroyu yapamam deyince biz de iyi ki iktidardayız, hemen talimatı verdik."

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