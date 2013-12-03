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Politika

'Erdoğan, dershane düzenlemesinde Adalet Bakanlığı'nı bypass ediyor'

Abdullah Bozkurt: Adalet Bakanlığı’nın bazı yasa tasarılarından TBMM Genel Kurulu gündemine geldikten sonra haberi oluyor

03 Aralık 2013 19:26

Today’s Zaman’ın Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt, dershanelerin kapatılmasıyla ilgili düzenlemeye değinerek  “Başbakan Tayyip Erdoğan’ın adalet sistemi üzerinde sert sonuçları olacak dershane düzenlemesine benzer yasaları çıkarma konusunda Sadullah Ergin ve Adalet Bakanlığı’na güvenmediği açık. Bazı kritik yasal değişikliklerin, Adalet Bakanlığı bypass edilerek Erdoğan’ın Başbakanlık’taki yakın çevresi tarafından yapılıyor olması, birçok kişinin Türk hükümeti hakkında endişelenmesine yol açıyor” görüşünü dile getirdi.

Gülen cemaatinin İngilizce yayın organı Today’s Zaman gazetesinin Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt, AKP hükümeti ile Gülen cemaatini karşı karşıya getiren dershane tartışmalarıyla ilgili kaleme aldığı yazısında, hükümetin yasa tasarısı hazırlanırken Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in görüşlerini dikkate almadığını savundu.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in dershanelerin kapatılmasına yönelik olası bir yasal düzenlemenin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden döneceği yönünde görüş bildirdiğini hatırlatan Bozkurt, Başbakan Erdoğan’ın yasal, ekonomik ve politik sonuçlarına rağmen dershanelerin kapatılacağını ifade etmesinin arkasında politik gerekçeler olduğunu öne sürdü.

 

‘Asıl hedef Gülen cemaati’

 

Bozkurt köşesinde, ‘Erdoğan’ın dershaneleri kapatmak istemesinin politik bir hamle olduğu ve asıl amacın görüş ayrılıkları yaşadığı Gülen cemaatini küçük düşürmek olduğu’ görüşünü dile getirdi.

Today’s Zaman’ın Ankara Temsilcisi, “Erdoğan’ın adalet sistemi üzerinde sert sonuçları olacak dershane düzenlemesine benzer yasaları çıkarma konusunda Sadullah Ergin ve Adalet Bakanlığı’na güvenmediği açık. Bazı kritik yasal değişikliklerin, Adalet Bakanlığı bypass edilerek Erdoğan’ın Başbakanlık’taki yakın çevresi tarafından yapılıyor olması, Türk hükümeti konusunda birçok kişiyi endişelendiriyor” yorumunu yaptı.

Adalet Bakanlığı’nın bazı yasa tasarılarından TBMM Genel Kurulu gündemine geldikten sonra haberi olduğunu belirten Bozkurt, “Erdoğan, yasa yapma sürecinde Adalet Bakanlığı’nı işin içine katarsa, sürecin duracağına ya da en azından yavaşlayacağına ve mevcut yasalar ve anayasa ile uyumluluk zorunluluğu olacağına inanıyor” dedi.

 

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