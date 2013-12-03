Hüseyin Gülerce'den 'dershane' yorumu: Dualar kabul oldu, hatadan dönüldü

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Bakanlara Kurulu sonrası dershanelerin kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamalar Gülen cemaatini umutlandırdı. Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, açıklamayla birlikte gerilimin düşeceğini söylerek, Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. Gülerce, "dualar kabul oldu. Hatadan dönüldü. İki yıl daha dershanelerin açık kalması kabul edildi. İki yıl icinde sınav sistemi yenilenebilir. Bu arada dönüşüm calışması da yürür" dedi.

Gülerce ayrıca yaptığı açıklamada, "böylece uygulamadaki başarı test edilir. Yapılan çalısmalar ile dershanelere ihtiyac azalabilir. Kapatan kapatır. Zorla kapatma hukuk dışı olur. Yarından itibaren gerilimin düşeceğini ve sağlıklı bir zeminde dershanelerin geleceginin tartışılacagini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Gülerce'nin Twitter hesabından yayımladığı mesajlar: