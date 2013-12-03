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Nabi Avcı: Dershanelere kayıtlar devam edecek

AKP ve Gülen cemaati arasında belirsizliğini koruyan dershanelerin kapatılmasına ilişkin tartışma Nabi Avcı'nın açıklamasıyla kesinlik kazandı

03 Aralık 2013 13:33

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı dershane temsilcileriyle görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada dershanelere kayıtların ocak ayından itibaren bir yıl daha devam edeceği belirtildi.

Nabi Avcı, "çalışmanın genel çerçevesi oluşturuldu. Bu işin nasıl bir uygulamada yürütüleceği meselesi. Aralık ayında yine beraber çalışacağız. Ocak ayında herkesin fikrini beyan ettiği bir tasarıyı Meclis’e sunacağız ifadelerini kullandı.

Nabi Avcı'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

 

Dershanelere avantaj sağlanacak mı?

 

Dershaneler dediğimiz zaman her biri aynı dershanelerden bahsetmiyoruz. Dönüşü sürecinde bazı kurumlar daha kolay adapte olabilir, bazıları için daha fazla zaman alabilir. Biz Aralık ayı içerisinde dershanelerimizin son durumlarını elden geçireceğiz. Daha rasyonel olacak. Seçeneklerimizi netleştirmiş olacağız.

Bütün sorularınızın cevaplarını önümüzdeki ay içerisinde öğreneceksiniz. Bu geçici kurumsallaşma sürecidir. Kapatma kelimesini hiçbir zaman kullanmadık kullanmıyoruz. 2015-2016 eğitim yılının başlangıcında yeni bir düzene taşımış olacağız inşallah eğitim sistemimizi. Bugün sektör temsilcisi arkadaşlarımızla toplandık. Sizlere de aktarmak istedik. Bu son toplantımız değil. Daha çok konuşacağımız konu var. Eğitim sistemimizin alt yapısı ciddi bir reform sürecine giriyor.

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