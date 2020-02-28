Erdoğan'dan yoğun telefon trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düzenlenen hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından dünyadaki liderlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Macaristan Başbakanı Victor Orban ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile görüştü.
"Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü açıkladı.
Lavrov, Ankara'nın inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde İdlib mutabakatlarının uygulama sürecinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını söylediği görüşmeye ilişkin, ""Eğer Moskova ile Ankara arasındaki mutabakatlar tamamen uygulansaydı, Türk askerlerin ölmesi gibi trajedilerden kaçınmak mümkün olabilirdi. Moskova, Suriye'de Türk askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Ankara'ya başsağlığı diliyor. Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır" diye konuştu.
TIKLAYIN - Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
Trump saldırıyı kınadı
Ayrıca Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile de telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib'de yaşanan gelişmeler ele alındı.
Beyaz Saray, Trump'ın Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.
TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefonda İdlib'deki son gelişmeleri görüştü
Merkel'den Suriye'ye 'saldırılara son verme' çağrısı
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Erdoğan'ın bugün telefonda İdlib'deki güncel durumu ele aldıklarını belirtti.
Angela Merkel'in, İdlib ve çevresinde hayatını kaybeden askerlerden dolayı taziyede bulunduğunu ifade eden Steffen Seibert, "Başbakan Merkel, Türk birliklerine yönelik acımasız saldırıyı kınadı ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılara son vermesi çağrısında bulundu" ifadesini kullandı.
TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Erdoğan, Borisov'la bir araya gelecek
Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, İdlib'deki durumu ve göçmen sorununu ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.
Bulgar tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Borisov telefon görüşmesi sırasında İdlib'deki son durumu ve Türkiye'nin batı sınırlarına akın eden göçmenleri ele aldı.
Taraflar, pazartesi günü yüz yüze görüşme yapma konusunda anlaşma sağladı.
TIKLAYIN - Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la bir araya gelecek
Son gelişmelerin bölgeye etkileri ele alındı
Erdoğan'ın akşam saatlerinde Macaristan Başbakanı Orban ile de görüştüğü açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı, görüşmede İdlib başta olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin bölgeye muhtemel etkileri ve işbirliği yapılabilecek adımların ele alındığı belirtildi.
Erdoğan'dan 'daha fazla sorumluluk alınmalı' vurgusu
Erdoğan'ın son olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştüğü duyuruldu.
Erdoğan-Von der Leyen görüşmesinde, İdlib ve Suriye'de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar ile sebep olduğu insani kriz tüm boyutlarıyla ele alındı.
Erdoğan, Von der Leyen ile görüşmesinde, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.