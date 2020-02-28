Erdoğan'dan yoğun telefon trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düzenlenen hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından dünyadaki liderlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Macaristan Başbakanı Victor Orban ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile görüştü.

"Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü açıkladı.

Lavrov, Ankara'nın inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde İdlib mutabakatlarının uygulama sürecinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını söylediği görüşmeye ilişkin, ""Eğer Moskova ile Ankara arasındaki mutabakatlar tamamen uygulansaydı, Türk askerlerin ölmesi gibi trajedilerden kaçınmak mümkün olabilirdi. Moskova, Suriye'de Türk askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Ankara'ya başsağlığı diliyor. Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır" diye konuştu.

TIKLAYIN - Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Trump saldırıyı kınadı

Ayrıca Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile de telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

Beyaz Saray, Trump'ın Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefonda İdlib'deki son gelişmeleri görüştü

Merkel'den Suriye'ye 'saldırılara son verme' çağrısı Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Erdoğan'ın bugün telefonda İdlib'deki güncel durumu ele aldıklarını belirtti.