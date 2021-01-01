Erdoğan’dan Sözcü gazetesinin manşetine tepki: Ben okumuyorum, kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde Ayasofya'nın ibadete açılışının “2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı” başlığı altında verilmesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Ben okumuyorum, kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" dedi.

Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kılan Erdoğan çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinin sorulması üzerine Erdoğan, "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır" yanıtını verdi.

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