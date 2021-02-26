Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Her türlü adımı atmış bulunuyoruz, bundan ne ana muhalefet ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "İnadına yapacağız" dediği Kanal İstanbul konusunda muhalefet cephesinden gelen tepkilere ilişkin, "Her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Bundan ne ana muhalefet ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar" dedi.

TIKLAYIN - Erdoğan: Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız

Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde muhalefete yüklenirken "İnadına yapacağız" dediği Kanal İstanbul hakkında konuştu. Erdoğan, "İstanbulumuza bir güzellik kazandıracağız... Bu yeni değil, çılgın proje diye ifade ettiğim bir projedir. Alternatifleriyle hazırdır. Biz bu projeyi Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz. Dünya da diğer projelerimizi izlediği gibi hayran hayran izleyecek. Bizim icraatlerimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamıyor" diye konuştu.

1 Mart'ta başlaması planlanan kademeli normalleşme hakkında da bilgi veren Erdoğan, Bilim Kurulu'nun çalışmaları doğrultusunda yeni kararlar alınacağını söylerken, yeni kararların pazartesi günü yapılacak bilim kurulu toplantısının ardından açıklanacağını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Biz darbenin her türlüsüne karşıyız"

(Ermenistan) Hocalı Katliamı, Ermenistan'ın kişiliğinin ne olduğunu ortaya koyması bakımından çok çok önemli. Bir gece kalkıp da Hocalı'da bütün insanları maalesef tanklarla toplarla saldırıya geçmek suretiyle yüzlerce binlerce insanın orada katledilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Bu Ermenistan'ın yapısını ortaya koyması bakımından önemli bir şey.

Diğer konuya gelince, Ermenistan'da yapılan darbe girişimi... Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz mümkün değil. Burada şunu da açık söyleyeyim, askerin devreye girmek suretiyle burada bir adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir değil. Burada bütün mesela bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar, halkın tasarrufuna bırakmak lazım. Ermeni halkı yönetimden artık bizar duruma düşmüştür. Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı edecek konuma gelmiştir. Ama olay darbe olunca darbeye bakışımız farklıdır.

Normalleşme için pazartesi gününü işaret etti

(Kısıtlamalar) Bizim bir Bilim Kurulumuz var, çalışmaları pazartesi kabinenin önüne gelecek. Biz de müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde, ne durumda olduğunu orada Sağlık Bakanımız sunumunu yapacak. Sunumdan sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz... Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, ne gibi adımlar atarız, otellere varıncaya kadar pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve yapacağım açıklamada tüm halkıma ifade edeceğim.

"Kanal İstanbul'dan ne ana muhalefet ne İBB anlar"

(Kanal İstanbul) Çevre Şehircilik olsun, Ulaştırma Bakanlığı olsun, her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Bundan ne ana muhalefet ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar. Bu proje benim büyükşehir belediye başkanlığım dönemine dayanan bir projedir. Biz ülkede hizmet etmek istiyoruz, bir şeyler yapmak istiyoruz. Boğaz'ın ne tür tehditler altında olduğunu İstanbul'da yaşayan halkım gayet iyi biliyor. Bundan yıllar önce bir Rumen tankerinin, Sarayburnu açıklarında yaşanan bir olay... Aylarca bu tanker burada yandı. Zaman zaman boğazın değişik yerlerinde tankerlerin yalılara bindirmesi olaylarını biliyoruz.

"Bizim icraatlerimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamıyor"

Bütün bu olaylar yaşanırken hâlâ ana muhalefet 'yaptırmayız, istemeyiz', ya siz ne istiyorsunuz ki, ne yaptınız ki bu ülkede? İzmir ne hale geldi selde biliyorsunuz. İstanbul'un ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri, attıkları adımları var mı? Yok. İstanbul'da çöp dağları belediyeyi devraldığım zamandaki yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin, bu çöpler neden kaldırılmıyor? İstanbul halkı eski yeniden Türkiye özlemine mi dönecek? İnadına ifadesini ben, İstanbulumuza bir güzellik kazandıracağız... Bu yeni değil, çılgın proje diye ifade ettiğim bir projedir. Alternatifleriyle hazırdır. Biz bu projeyi Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz. Dünya da diğer projelerimizi izlediği gibi hayran hayran izleyecek. Bizim icraatlerimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamıyor.

"Ana muhalefetin ortada icraati yok"

(Doğum günü) Hassasiyet gösteren halkıma, ben de tabii ki onların hizmetkârı olmak için çok daha fazla çalışmanın gayreti içinde olacağım. Tüm arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim bir derdimiz var o da Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne nasıl çıkarırız... Bu lafla olmaz, icraatle olur. Biz 18 senedir icraat ortaya koyduk, biz icraat partisiyiz laf partisi değiliz. Ama ana muhalefetin ortada icraati yok.