Erdoğan: Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce kişinin katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin İstanbul İl Kongresi'ne katılırken, Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Şimdi beğenmiyorlar ya, engellemeye çalışıyorlar ya, Kanal İstanbul projemizin etüd kapsamında yer alan tüm teknik çalışmaları tamamlandı, diğer adımları için gerekli çalışmaları da başlatıyoruz" derken, "Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız, inadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek, nasıl bir başka şehir olacak bunu da görecekler. Buna da alışacaklar" ifadesini kullandı.

AKP İstanbul İl Kongresi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi. Kongrede konuşan Erdoğan, güçlü bir parti yönetimi kurduklarını söylerken, bir sonraki seçimlere işaret etti. ". Seçim tarihine kadar her günü seçim günü gibi çalışacağız. 2019 seçimlerinde sandıklar ve birleştirilme tutanaklarında çekilmeye çalışılan numaraları unutmadık" derken, şu ifadeleri kullandı:

"Nereden geldiğimiz, nerede durduğumuzu ve nereye gittiğimizi bilmezsek esen rüzgarların önünde hazan yaprakları gibi savrulur gideriz. Bu muhasebeyi yaptığımda ilk çıkardığım ders, Allah'ın rızası ve milletin desteğini gözetmeyen hiçbir işin hayırla neticelenmeyeceğidir. Buradan altını çizerek söylüyorum. Millete küsülmez, milletle inatlaşılmaz, millete husumet beslenmez, millete rağmen iş yapılmaz. Bu ilkeleri kendine rehber edinmeden yola çıkanın akıbeti felaket olur."

"Bu ahlaksızlar, bu edepsizler, bu teröristler değil mi?"

Erdoğan, Gezi protestoları sırasında dillendirilen "Bezmialem Valide Sultan Camii'ni işgal etmek suretiyle, bira kutularıyla beraber o camimize giren bunlar değil mi?" ifadesini yeniden kullanırken, "Bu ahlaksızlar, bu edepsizler, bu teröristler değil mi? İşte o Gezi olaylarında da bunların hesabını sorduk. Bundan sonra da bilsinler ki ola ki böyle bir yola tevessül edecek olurlarsa bu millet bunun bedelini çok ağır ödetir. Biz cevabımızı geceler boyunca hiç dünmeden süren selalarımızla verdik" dedi.

İstanbul'da yapılan hizmetleri anlatan Erdoğan, "Bu CHP'lilerden bu tür şeyleri hiç dinlediniz mi ya? Bunların kitabında hizmet var mı ya? Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik, efendi olmaya değil!" ifadesini kullandı.

"Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız, inadına yapacağız"

"Şimdi beğenmiyorlar ya, engellemeye çalışıyorlar ya, Kanal İstanbul projemizin etüd kapsamında yer alan tüm teknik çalışmaları tamamlandı, diğer adımları için gerekli çalışmaları da başlatıyoruz" diyerek tartışmalı Kanal İstanbul projesine de değinen Erdoğan, "Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız, inadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek, nasıl bir başka şehir olacak bunu da görecekler. Buna da alışacaklar" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kuruluşundan bugüne kadar İstanbul il teşkilatlarımızda ana kademede, kadın kollarında, gençlik kollarında vazife üstlenmiş, partimize katkı vermiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kurulduğu günden bugüne AK Parti'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eser. Değişim dediğimiz hayatın gerçeğidir. Bazen de herhangi bri sebep aranmaksızın gelir, kendini dayatır. Bizim adımıza İstanbul'un her ilçesini, her mahallesini, her caddesini muhabbetle kucaklayacağına inandığımız bir dava arkadaşımıza il başkanlığı görevini tevdi edeceğiz. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davasına olan sadakatine bizzat şahitlik ettiğimiz bir kardeşimizdir. Kendisinin Bayram Şenocak'tan devraldığı bayrağı çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Bayram Şenocak kardeşime ve ekibine de şu ana kadar hizmetleri sebebiyle de teşekkür ediyorum. İnşallah bu iş tabi burada bitmiyor, sadece bir virgül, kendileriyle buradan sonra farklı platformlarda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.

"Partimizin 7. Olağan Kongre sürecini ülkemizin her yerinede böyle bir değişimin vesilesi haline dönüştürmeye çalıştık. Şu anda, mevcut yönetimimizin yaş ortalaması 39. Genç, dinamik bir yapıyla inşallah yola devam. Yönetimimizde en son bildiğim kadarıyla 15 hanım kardeşimiz vardı değil mi? Bu da AK Parti'nin diğerlerinden farklı yanını ortaya koyuyor. Aynı şekilde bir o kadar da genç var. Bu bir şeyi gösteriyor: AK Parti dinamik bir parti, bugünü değil geleceği kuşatan bir parti. Kuruluşunun üzerinden 20 yıla yakın süre geçtiği halde hala Türkiye'nin en büyük partisi olmamızı, hala Türkiye'nin yönetiminde alternatifsiz konumda bulunmamızı işte bu değişim gerçeğine borçluyuz. Şu ana kadar ilçe ve il kongrelerimizde hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşmadık. Gençler, yaş önemli değil demeyin, Fatih'in yaşı kaçtı, ona bakacaksın. Fatih, unutmayın gençler, 21 yaşında bir çağı kapattı bir çağı açtı. Yaş da gençti, ruh da. İşte şimdi aynısını bizler de gençlerimizle beraber inşallah bütün ülkeye değil, dünyaya haykırıyoruz ve dünyada da bunun uygulamasını yapacağız. Niyetimiz il kongrelerimizin tamamına yakınına katılmaktı. İstanbul kongresi benim 7. kongrem. Videokonferanslarla kongrelerimizi yaptık. Kongrelerimize canlı bağlantıyla iştirak ederek arkadaşlarımızın heyecanlarına ortak olmaya çalıştık. İnşallah 24 Mart 2021 Çarşamba günü 7. Olağan Büyük Kongremizi Ankara'da toplayarak bu süreci taçlandırıyoruz. 81 ilimizdeki kongrelerde görevlerine devam eden veya yeni görev alan tüm kardeşlerimi bir kez daha yönetimleriyle birlikte tebrik ediyorum.

"İstanbul için dünyanın merkezi derler. İstanbul Fatih'in olduğu kadar Eyyübel Ensari'nin, Akşemseddin'in daha nice gönül sultanlarının şehridir. İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız. İstanbul'u büyük bir aşkla sevmeyen hiç kimsenin de bu ülkeye, bu şehre, bu partiye hizmet edebilmesi mümkün değildir. İstanbul'u kavramanın en güzel yolu ona şairlerin gözüyle bakmaktır. Bu İstanbul ki, sadece bir ömrünü sevmek bile ömre değer. Bu İstanbul ki, adını göklere yazarsanız düşlerinizden mehtabının kaybolacağından korkarsınız. Bu İstanbul ki, zaman mekan aşıp geçmiş sevgilimizdir, vatanımızdır. Bu İstanbul ki, güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyardır. Bu İstanbul ki, iki kıtadaki insanlar gibi sarmaş dolaş olacak semtleri vardır. Bu İstanbul ki, rahmetli Aşık Veysel gibi insana seversen olayım yarim dedirtir. İstanbul'u sevmek ne kolaydır, ne de bedelsiz. Seviyorsanız önce hakkını vereceksiniz. Eğer hakkını verir, bedelini öderseniz, bu şehir sizi sırtında da taşır, bağrına da basar, zirveye de yükseltir.

"İstanbul bir başka sevgilidir. Eğer İstanbul'u küstürürseniz, eğer bu şehri kendinize sırt çevirtirseniz, vay halinize. Değil Türkiye'ye, dünyaya sığamazsınız. İstanbul 7 iklim ve 3 kıtanın merkezi demektir. İstanbul dünyadaki 200'e yakın ülkenin tamamından insanları bağrında yaşatabilen bir küresel zenginlik demektir. İşte AK Parti gençliği bu, bayrağıyla beraber yaşıyor. Cumhur gençliği bu. İstanbul, insanlık tarihinin de İslam medeniyetinin de Türk tarihinin de sembolü demektir. Çünkü İstanbul eşsiz konumu, tarihi mirası, tabii güzellikleri, her alandaki engin birikimi ve en önemlisi insani değerleriyle kainatın en kıymetli hazinesi demektir. Biz bunun için İstanbul'a aşkla hizmet ettik. İşte bunun için biz İstanbul'a ömrümüzü adadık. Bunun için boğazın dört muhafızı olarak gördüğümüz Kelli Baba'ya, Yuşa Hazretleri'ne, Hüdayi Hazretleri'ne layık olmaya çalıştık. Şair davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz diyor. Eğer zaman zaman öfkeli gözükmüşsek, işte bu sevdamızdandır. Karşımıza kim dikilirse, önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın, ülkemize, milletimize ve İstanbul'a hizmet davamızdan asla vazgeçmedik.

"Gençler, kardeşlerim, onlar Yeni Zelanda'daki katilin ağzından Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız dediler. Biz cevabımızı Ayasofya'yı 86 yıl sonra tekrar ibadete açarak verdik. Onlar mesajlarını bu aziz şehrin duvarlarına zulüm 1453'te başladı yazarak verdiler. Biz cevabımızı büyük ve güçlü Türkiye diyerek verdik. Onlar Boğaziçi Köprüsü'nde başlattıkları darbeyle istiklalimize el uzattılar, biz cevabımızı şehadete yürüyerek verdik. Onlar camilerin kapılarına dayandılar, Bezmialem Valide Sultan Camii'ni işgal etmek suretiyle, bira kutularıyla beraber o camimize giren bunlar değil mi? Bu ahlaksızlar, bu edepsizler, bu teröristler değil mi? İşte o Gezi olaylarında da bunların hesabını sorduk. Bundan sonra da bilsinler ki ola ki böyle bir yola tevessül edecek olurlarsa bu millet bunun bedelini çok ağır ödetir. Biz cevabımızı geceler boyunca hiç dünmeden süren selalarımızla verdik. Onlar milletimizi birbirine karşı kışkırtmak için her yolu denediler, biz cevabımızı rabiamızla verdik. İstanbul'u yanımıza aldığımızda, içerdeki hainlerden dışardaki düşmanlara kadar, yedi düvele meydan okuyacak güce sahip olduk. Hizmet mücadelesinde elbette eksiklerimiz olmuştur. Belki hatalarımız da olmuştur. Hiç kimse merak etmesin, hepsi de giderilir, hepsi de tamamlanır. Önemli olan ülkeye ve millete hizmet heyecanını güçlendirerek sürdürmektir.

"Bizim İstanbul'u aşkla seviyoruz ifademiz sadece bir iyi niyet beyanından ibaret değildir. Bu sözün gerisinde çok büyük bir müktesebat var. Sadece son 18 yılda İstanbul'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? İstanbul'a eski rakamla 275 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. 275 milyar. Eğitimde 38 bin 361 adet yeni derslik, 1 milyonun üzerinde yükseköğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü İstanbul'a 38 adet yeni üniversite kurduk. 13 bin 677 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. İstanbul'a 46 adet yeni spor tesisi kazandırdık. Sosyal yardımlarda toplam 17 katrilyon, 17 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 17 bin 534 yatak kapasiteli 66 hastaneden oluşan 163 adet sağlık tesisi inşa ettik. 950 yatak kapasitesi 3 hastanemizle birlikte 17 sağlık tesisinin yapımı devam ediyor. Plan, proje, ihalesi devam eden 9 bin 582 yatak kapasitesi sağlık tesisimiz var. İstanbul'u dünyanın en önemli sağlık merkezlerinden biri haline getiriyoruz. İstanbul'da 38 adet millet bahçesi projesi bulunuyor. AKM'nin inşasında sona geliyoruz. Muhteşem bir opera binasını İstanbul'umuza kazandırıyoruz. O malum zatlar var ya, onlara rağmen. Yaparsak biz yaparız, AK Parti yapar. Çok farklı bir projeyi oraya hamdolsun inşa ettik ve kısa zamanda bitiyor. Bir diğer tarafta da özel sektör muhteşem bi camiiyi de Taksim Meydanı'na inşa ediyor. Allah onlardan da razı olsun. O da on yılların hayaliydi. Bölünmüş yol uzunluğunu 500 km ilaveyle 782 km'ye çıkardık. İstanbul-İzmir otoyolunu tamamlayarak yolculuğu 3,5 saat, Bursa'yı 1 saate, Balıkesir'i 2 saate, Eskişehir'i 2-2,5 saate düşürdük. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlamak üzereyiz. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni insanlığın hizmetine sunduk. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'mızı hizmete aldık. Sabiha Gökçen Havalimanı'mızı Marmaray'a, Kadıköy'e, Tuzla'ya bağlayacak demiryolu projemizin çalışmaları süratle devam ediyor. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattını bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Halkalı-İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısını, Başakşehir-Kayaşehir metro hattını önümüzdeki yıl bitiriyoruz. İstanbul'un turizmine, kültürel zenginliğine, ekonomisine ciddi katkısı olacağına inandığımız Haliç Yat Limanı ve Kompleksi projemizi de seneye bitirmeyi planlıyoruz. Bu CHP'lilerden bu tür şeyleri hiç dinlediniz mi ya? Bunların kitabında hizmet var mı ya? Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik, efendi olmaya değil! Şimdi beğenmiyorlar ya, engellemeye çalışıyorlar ya, Kanal İstanbul projemizin etüd kapsamında yer alan tüm teknik çalışmaları tamamlandı, diğer adımları için gerekli çalışmaları da başlatıyoruz. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız, inadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek, nasıl bir başka şehir olacak bunu da görecekler. Buna da alışacaklar. Çamlıca tepelerinde biliyorsunuz, bir görüntü kirliliği vardı. O antenler mantenler filan, hepsini kaldırdık mı? Kaldırdık. Çünkü biz çevreciyiz. Bunun yanında televizyon ve radyo kulesini de hizmete açarak bir başka görüntüyü oraya verdik. Binali Beyle birlikte çalıştığımız zaman, hakkaten farklı bir mimari var ve bu mimariyle o eseri de İstanbul'umuza kazandırdık. Bütün o antenlerin hepsinin vericileri orada. Artık çevre adına hamdolsun bu güzel adımı attık. İnşallah önümüzdeki dönemde bu şehre nice güzel hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz.

"AK Parti, partilerden bir parti olmanın ötesinde sorumluluklara sahiptir. Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderiyle partimizin kaderi adeta iç içe geçmiştir. Biz sizi seviyoruz ya. Biz bu millete aşığız ya. Biz dertliyiz dertli. Ülkemize saldıranların birinci hedefi hep AK Parti ve şahsımız ile tüm kadrolarımızdır. AK Parti'ye saldıranların ilk gayesi de Türkiye'nin kazanımlarıdır. AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler, farkımız bu. Gündem belirleme konusunda en büyük görev de İstanbul İl Teşkilatımıza düşüyor. Çünkü ülkemizin siyasetinden ekonomisine, sporuna kadar her önemli gelişme bu şehirde yaşanır. İstanbul'un gündemine iyi hakim olursak Türkiye'nin nabzını tutmuş oluruz. Ne dediysek eninde sonunda yaptık. Şimdi hep birlikte İstanbul'a bir söz vereceğiz. Bu aziz şehri 1994 yılında teslim aldığımızda nasıl kısa sürede sorunlarını çözüme kavuşturduysak, inşallah bir sonraki seçimde aynısını yapmaya hazır mıyız? Çöp dağlarını nasıl temizlediysek, o hava kirliliğini nasıl ortadan kaldırdıysak, İstanbul'u 25 yıl geriye götürenlerin yol açtığı tahribatı hızla gidereceğiz. Ümraniyeliler nerede? Ümraniye çöplüğünün hadisesini biz unutmuyoruz. CHP o Ümraniye çöplüğünde bizim vatandaşlarımızın ölümüne neden olmadı mı? O çöplük patladı ve orada 40'a yakın vatandaşımız maalesef öldü. Biz geldik o çöplüğü kaldırdık, oraya spor tesisleri yaptık, farkımız bu. Kim çevreci? Biz çevreciyiz. CHP deyince akla şu gelir; çöp, çukur, çamur. İşte İzmir'de şu son yağmurlarda ne oldu? Hatta bir hanımefendi ne dedi bay Kemal'e? 35 yıldır İzmir'i siz yönetiyorsunuz, 35 yıldır her yağmurda karda kışta evlerimiz dükkanlarımız bu hale geliyor. O da kuzu kuzu dinliyor haa. Yok. Bu iş öyle lafla olmuyor. İşte İzmir'deydik geçen hafta. Bu defa İzmirlileri çok farklı gördüm. Hesabı soracak, öyle anladım. Bu şehri yeniden çöp dağlarına, kokuya, yokluğa, ihmale maruz bırakanlarla tüm İstanbul önünde sandıkta hesaplaşacağız 2023'te. Batı için Türk, yani İslam, Doğu için de Türk, yani kızıl elma olan İstanbul'un bu kutlu kimliğini elinden almak isteyenleri sandığa gömeceğiz. İstanbul'u karanlık ve sapkın ajandalarına aparat yapmaya kalkanları, gerekiyorsa şeytanla işbirliğine girenleri sandıkla mutlaka ifşa edeceğiz. Bunlar teröristlerle beraber değil mi? Biz bunlara Cudi'yi, Gabar'ı, Tendürek'i mezar yaptık, yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Bunun için il teşkilatımızla, belediyelerimizle, STK'larımızla, hep birlikte çok çalışacağız. Kadın kollarımız, kapı kapı çalışacağız. Unutmayın, kale içerden fethedilir. Kaleyi içerden inşallah hanım kardeşlerimiz fethedecekler. Gençler, siz de gönülleri fethedeceksiniz. Bizim gençlerimiz tinerci gençlik değil, bizim gençlerimiz eli bıçaklı silahlı gençler değil, bizim gençlerimiz bilgisayarıyla, kitabıyla, okuyan, düşünen ve buna inanan bir gençlik. Gençler, kendinizi parti binalarına, ofislere, lobilere hapsetmeyeceğiz. Sokaklarda olacağız. Hanımlara, gençlere, çalışanlara, emeklilere ulaşacağız. İnsanımızı sevincinde de, hüzdünde de yalnız bırakmayacağız. İstanbul'da ahvalinden haberdar olmadığımız, sokağında, hanesine, işyerine girmediğimiz, gönlüne dokunmadığımız tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız.

"Önümüzde Ramazan var, Ramazan'ı çok çok iyi değerlendirmemiz lazım. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in feyzinden hep beraber istifade edeceğiz. Seçim tarihine kadar her günü seçim günü gibi çalışacağız. 2019 seçimlerinde sandıklar ve birleştirilme tutanaklarında çekilmeye çalışılan numaraları unutmadık. Kadın ve gençlik kollarımızın da sandıklara sahip çıkacak ilave organizasyonlar istiyorum. Güçlü bir yönetim oluşturduk, İstanbul gerek ana kademe, gerek kadın, gerek gençlik kollarında bu hazırlık sürecini başarıyla yürütecek.

"Nereden geldiğimiz, nerede durduğumuzu ve nereye gittiğimizi bilmezsek esen rüzgarların önünde hazan yaprakları gibi savrulur gideriz. Bu muhasebeyi yaptığımda ilk çıkardığım ders, Allah'ın rızası ve milletin desteğini gözetmeyen hiçbir işin hayırla neticelenmeyeceğidir. Buradan altını çizerek söylüyorum. Millete küsülmez, milletle inatlaşılmaz, millete husumet beslenmez, millete rağmen iş yapılmaz. Bu ilkeleri kendine rehber edinmeden yola çıkanın akıbeti felaket olur.

"Cumhur İttifakı'yla birlikte başlattığımız büyük ve güçlü Türkiye inşasını sürdüreceğiz. Yeni reformlarla bu süreci hızlandıracağız. Yeni sivil bir anayasayı milletimizle birlikte hazırlayarak 2053 vizyonumuzun rehberine kavuşmuş olacağız. Önümüzdeki salı günü uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı milletimizle paylaşacağız. Bir sonraki hafta da ekonomik reform paketimizi açıklayarak ülkemizi istikrar ve güven temelinde büyümesi yönünde kararlılığımızı ortaya koyacağız. Sınırlarımız içinde ve dışında tek bir terörist bırakmayarak ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna, insanlığımızın refahına yönelik en önemli tehdidi ortadan kaldıracağız. Hani bir şeyler söylüyorlar, hiç kafanıza takmayın. Ege'de, Akdeniz'de evelallah. Bizler bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla varız, var olacağız. Bunların hepsi, maalesef provokasyon. Milletimizle birlikte ve milletimiz için daha nice yıllar çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vizyonun ilhamını da nereden alıyoruz? İstanbul'dan alıyoruz. İstanbul ne kadar çalışırsa, üretirse, kazanırsa Türkiye de o kadar büyük mesafe katedecektir.

"Bu yola çıkarken unutmayalım, yola çıktık yanımızda kimler vardı, ama bugün maalesef kimler var. Gençler, ölümlü bir hayatı yaşıyoruz, bu ölümlü hayat içerisinde birçok dostlarımız, büyüklerimiz bugün yanımızda yok, onlar Hakk'a yürüdüler, ebedi alemdeler. Bakıyorsunuz daha yeni, büyük bir hadis alimi, aynı zamanda tefsir alimi, fıkıh noktasında, Emin Saraç hocamızı 92 yaşında daha yeni Hakk'a uğurladık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı yapmış olan Kadir Topbaş ağabeyimizi de Hakk'a uğurladık. Buna benzer birçok kardeşimizi, büyüklerimizi uğurluyoruz. Eninde sonunda bizim de gideceğimiz yer orası. Temennimiz odur ki Rabbim bizi sevgili habibinin müsemma sancağı altına haşru cem eylesin. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş diyorsak bu hizmetler çok önemli. İşte Emin Saraç hocamız yetiştirdiği öğrencilerle anılacak, Kadir Topbaş ağabeyimiz yaptığı eserlerle anılacak. Boğazın sularını Haliç'e bağlarken verilen emek, orada emeği var. Şu anki İstanbul Belediye Başkanı bu işlerden anlar mı? Bunlar tam aksine, İstanbul batak içerisinde, onlar da Bodrum'da seyahatte. Biz dertliyiz dertli. Onların böyle bir derdi yok. Ben bütün geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim davamız çok farklı bir dava, bu kutlu yolculuk. Bu kongreyle birlikte İstanbulumuzu çok daha farklı bir şekilde tırmandıracağız."