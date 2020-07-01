Erdoğan'dan muhalefet liderlerine 'Netflix' cevabı: Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet liderlerinin 'sosyal medya' düzenlemesine ilişkin yaptığı Netflix yorumlarına atıfta bulunarak, ''Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz'' dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erdoğan'ın Diriliş Ertuğral dizi setindeki fotoğrafını paylaşarak, "Emin misin Sayın Erdoğan" diye yazdı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" sözlerinin ardından yaptığı paylaşımda, "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" diye yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, paylaşımını hesabında alıntılayarak, "Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir:)" şeklinde yanıt verdi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılayarak, "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk :(" dedi.