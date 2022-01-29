Erdoğan'dan medya genelgesi: Toplumun temel değerlerine aykırı televizyon programları konusunda gereken yapılacak

T24 Haber Merkezi
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, "toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacağı" belirtildi. Söz konusu genelge, birçok ülkede yayınlanan, FOX TV'nin uyarlamasını yaptığı ve"paganizm ve satanizm propagandası yapıldığı" iddiasıyla hedef alınan Maske Kimsin Sen programını akıllara getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 'Basın ve Yayın Faaliyetleri' konusunda yayınlanan genelgede, aile, çocuk ve gençlerin "yanlış medya içeriklerinden korunması gerektiği" ifade edilirken, yapılması gereken bir dizi karar sıralandı.
Genelgede, çocukların ve gençlerin, "yabancı içeriklerin uyarlaması" ve "birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlar"dan korunmaları gerektiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
"Toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak.
Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlardan onları koruyacak, aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek.
Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimiz yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek.
Toplumun geneline hitap eden bu tür medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimizin üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır.
Bu itibarla milli ve manevi değerlerimize uymayan yazılı, sözlü, görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumunu, çocukları, gençliği hedef alan tehdit ve tehlikelerin yayılımının önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibinin ve gereğinin yapılmasını önemli rica ederim."
Maske Kimsin Sen programı eleştirilmiş, RTÜK inceleme başlatmıştı
Ocak ayının başında ünlü isimlerin, maske ve kostüm kullanıp kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı Fox TV’de yayımlanan "Maske Kimsin Sen" yarışması hakkında sosyal medyada "paganizm ve satanizm propagandası yapıldığı" iddiasıyla 'Foxtvhaddinibil' etiketi altında paylaşımlar yapılmıştı.
Program kısa sürede sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri haline gelmişti. Bir kesim "Şamanizme teşvik ediyor" derken, bazıları ise kostümleri ürkütücü bulduğu için programın yayından kaldırılması gerektiğini savunmuştu.
Tartışmaların ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Maske Kimsin Sen isimli programa "çocukların korunması özelinde" inceleme başlatılacağını duyurmuştu.
RTÜK'ün bu hamlesi sonrası FOX TV ise program yayınını 1 günden 2 güne çıkarmıştı. Yarışmadaki jüri üyeleri, formatın pek çok ülkede uygulandığını dile getirmişti.