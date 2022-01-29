Erdoğan'dan medya genelgesi: Toplumun temel değerlerine aykırı televizyon programları konusunda gereken yapılacak

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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, "toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacağı" belirtildi. Söz konusu genelge, birçok ülkede yayınlanan, FOX TV'nin uyarlamasını yaptığı ve"paganizm ve satanizm propagandası yapıldığı" iddiasıyla hedef alınan Maske Kimsin Sen programını akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 'Basın ve Yayın Faaliyetleri' konusunda yayınlanan genelgede, aile, çocuk ve gençlerin "yanlış medya içeriklerinden korunması gerektiği" ifade edilirken, yapılması gereken bir dizi karar sıralandı.

Genelgede, çocukların ve gençlerin, "yabancı içeriklerin uyarlaması" ve "birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlar"dan korunmaları gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak.

Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlardan onları koruyacak, aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek.

Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimiz yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek.

Toplumun geneline hitap eden bu tür medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimizin üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır.

Bu itibarla milli ve manevi değerlerimize uymayan yazılı, sözlü, görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumunu, çocukları, gençliği hedef alan tehdit ve tehlikelerin yayılımının önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibinin ve gereğinin yapılmasını önemli rica ederim."

Maske Kimsin Sen programı eleştirilmiş, RTÜK inceleme başlatmıştı