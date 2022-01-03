Eda Ece, "Maske Kimsin Sen" eleştirilerine yanıt verdi: Tüm dünyada olan bir yarışma formatı

Ünlü isimlerin, maske ve kostüm kullanıp kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı Fox TV’de yayımlanan “Maske Kimsin Sen” yarışmasına yönelik eleştirilere jüri üyesi Eda Ece yanıt verdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ece, "Maske Kimsin Sen, tüm dünyada olan bir yarışma formatı. 'Masked Singer'ın yayınlandığı ülkeler ekte. Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır da dahil" ifadelerini kullandı.

RTÜK inceleme başlatacağını duyurdu

Sosyal medyada yarışmadaki maskelerin pagan figürleri içerdiği öne sürülürken, programda satanizm propagandası yapıldığı da iddia edildi. Son olarak RTÜK, program hakkında inceleme başlatacağını duyurmuştu.