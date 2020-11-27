Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Artık ihale safhasına gelmiştir, Türkiye çok daha farklı bir güce ulaşacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında "Hayalim" diyerek duyurduğu Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak, "Projenin mimari boyutu hazırdır. Bunun yanında teknik bütün boyutlar hazırdır. Artık işin ihale safhasına gelmiştir" diye konuştu. Erdoğan, Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devredilmesine yönelik olarak da, "Varlık Fonu'nun resmen başkanı benim, fevkalede bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'a yönelik eleştirilere ve endişelere karşın, projenin gerçekleştirileceğini söyledi.

"Kanal İstanbul'la birlikte Türkiye çok daha farklı bir güce ulaşacaktır"

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kanal İstanbul projesine ilişkin şunları söyledi: "Benim çılgın projem dediğim, Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun talepler artıyor. Yerli ve küresel. Bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Yatırımlarımız alt yapı üst yapı olarak devam ediyor. Bunların arasındaki bir numaralı proje Kanal İstanbul'dur. Projenin mimari boyutu hazırdır.



Bunun yanında teknik bütün boyutlar hazırdır. Artık işin ihale safhasına gelmiştir. Bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımızla biz Çevre ve Şehircilik Bakanımızı birleştirerek 'bu işi beraber yürüteceksiniz' dedim. Bu adımı da en kısa zamanda atarak Kanal İstanbul projesiyle İstanbul'u çok daha farklı bir görünüme ve Türkiye uluslararası anlamda çok daha farklı bir güce ulaşacaktır."

Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katar'a devri

Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devrine ilişkin de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz Varlık Fonu'nun resmen başkanı benim. Bizim daha önce belli periyodlarla aldığımız kararları bundan sonraki süreçte de devam ettiriyoruz. Burada fevkalade bir durum yok. Ancak önümüzdeki sürece yönelik, yani bizim Varlık Fonu'nunu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz.



Örneğin; dün Katar emirinin Türkiye'ye ziyareti aslında atılan bu adımlardan biridir. Şu anda en önemli hedefler işte dün attığımız imzalar. Bu imzalar da biliyorsunuz 11 anlaşma imzalandı. Bunların içerisinde şu anda bazı firmaların kendi hisselerini satışlarında tutunuz da farklı ülkelerdeki şirketlerin hizmetlerini satın almaya varıncaya kadaratılan adımlar var."

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