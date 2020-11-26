Türkiye ile Katar arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı: Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar'a devredilecek

"Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı" toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim Bin Hamad Al Sani öncülüğünde Türkiye ve Katar arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı. Anlaşmalar ile Katar'dan Türkiye'ye 300 milyon dolarlık sermaye akışı gerçekleşecekken, yapılan Borsa İstanbul'un yüzde 10'u da Katar'a devredilecek.

Türkiye ve Katar arasında çeşitli alanlarda ikili ilişkiler çerçevesinde düzenlenen "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı" Ankara'da gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim Bin Hamad Al Sani öncülüğünde Türkiye ve Katar arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Anlaşmalar ile Katar'dan Türkiye'ye 300 milyon dolarlık sermaye akışı gerçekleşecek. Ayrıca, yapılan anlaşmalar ile Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar'ın olacak.

Atılan imzalar karşılığında şu anlaşmalar yapıldı:

İstinye Park Hisselerinin Devrine Dair Anlaşma

İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi'ne Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından Hisse Senedi Alımına Dair Mutabakat

Global Liman İşletmeleri ve QTerminals W.L.L Arasında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'nin Hisse Devrine ve Satın Alımına Dair Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Katar Devleti Serbest Bölgeler İdaresi Arasında Serbest Bölgeler Alanında Ortak Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Katar Devleti Maliye Bakanlığı Arasında Geliştirilmiş Ekonomik ve Mali İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında Diplomat Değişimine İlişkin Niyet Beyanı

Törene bakanlar da katıldı

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez ile Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrımenkul İnşaat Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince de katıldı.

Borsa İstanbul’un yüzde 10’u Katar'a devredilecek

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA), Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devri için mutabakat anlaşması imzaladı.

TVF, hâlihazırda yüzde 90,6’lık payıyla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi konumunda bulunuyor.

Katar Devleti’nin yatırım fonu olan QIA’ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul’un yüzde 80,6’lık payını elinde bulundurmaya devam edecek.

CHP'den tepki: Oldu olacak Türkiye'nin tapusunu da Katar'ın üstüne yapın

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Katar'ın Borsa İstanbul'a ortak olmasına tepki gösterdi.

Faik Öztrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya Tank Paleti verdiler, yetmedi. Kanal İstanbul arazilerini peşkeş çektiler, yetmedi. Katarlı yayıncıya 300 milyon TL kıyak çektiler, yetmedi. Şimdi Borsa'nın yüzde 10'unu Katar'a veriyorlar. Oldu olacak Türkiye'nin tapusunu da Katar'ın üstüne yapın!" dedi.