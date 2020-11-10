Erdoğan'dan Biden'a 4 gün sonra tebrik mesajı: Ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliği ve müttefiklik bağının devam edeceğine inanıyorum

AKP Sözcüsü Ömer Çelik
, ABD seçimini kazanan Biden'ı pek çok dünya liderinin tebrik etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kutlama mesajı gelmemesine ilişkin olarak,
"ABD seçimlerini çok yakından takip ettik, şu andaki tartışmaları takip ediyoruz. Türkiye seçim sonuçları belli olduğu zaman kazananı tebrik edecektir. Seçim sonuçlarının resmen belli olmasını bekliyoruz. İtirazlar oluyor. Önemli olan Amerikan halkının, demokrasisinin verdiği karardır" demişti.
Ancak Erdoğan'ın yeni ABD liderine gönderdiği kutlama mesajı, henüz sonuçlar resmi olarak açıklanmadan geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD Başkanı Donald Trump da iki devlet arasındaki ilişkileri kişisel bağlantılar üzerinden yürüttüklerini saklamıyordu. Erdoğan, pek çok kez Trump'ın Barack Obama'nın başkanlık yaptığı dönemini kötüleyerek Trump ile farklı bir ilişkileri olduğu mesajını vermişti.
Trump, Erdoğan ile ilişkisini seçim kampanyasına taşımış, "Ben onunla anlaşabiliyorum. Beni dinliyor" diyerek 'Biden'ın Erdoğan gibi liderlerle başa çıkabilecek zihinsel kapasiteye sahip olmadığını' savunmuştu. Trump döneminde Papaz Brunson'ın tutukluluğu, ABD'nin ekonomik yaptırım tehdidi ve geçen yıl Barış Pınarı Harekatı öncesinde Trump'ın Erdoğan'a yazdığı "Sert adam olma. Aptal olma" diye biten mektup gibi krizler de yaşanmış, ancak ilişkilerde kalıcı hasara yol açmamıştı.
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Biden, "Erdoğan'ı seçimle devirin" demişti
ABD Başkanı seçilen Joe Biden da geçen Aralık ayında yaptığı bir konuşma nedeniyle Ağustos ayında Türkiye'de gündem olmuştu. Konuşmasında "Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti desteklemek gerektiğine" vurgu yapan Biden, Erdoğan'a baskının artırılması gerektiğini kaydetmiş, Erdoğan'ı devirme işinin seçimler yoluyla yapılması gerektiğini de sözlerine eklemişti.
Erdoğan, Biden'ın sözlerine "Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmek istediklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Ya dostluğumuz var be. Oturup konuşmuşluğumuz, çay içmişliğimiz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın" tepkisini vermişti.
Biden, seçim kampanyalarında adını vererek Türkiye, Rusya ve Kuzey Kore'deki gibi "otokrat" liderlerle "ahbaplık" dönemini sona erdireceğini de her fırsatta yinelemişti.
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