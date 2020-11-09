AKP Sözcüsü Çelik: Türkiye, ABD'de resmi seçim sonuçları açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ankara'nın ABD'nin resmî olmayan sonuçlara göre 46. başkanı seçilen Joe Biden'ı henüz kutlamamasına ilişkin olarak, "ABD seçimlerini çok yakından takip ettik, şu andaki tartışmaları takip ediyoruz. Türkiye seçim sonuçları belli olduğu zaman kazananı tebrik edecektir. Seçim sonuçlarının resmen belli olmasını bekliyoruz. İtirazlar oluyor. Önemli olan Amerikan halkının, demokrasisinin verdiği karardır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin sorusu üzerine ABD'deki seçimlere ilişkin de konuştu.

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Seçimi yakından takip ettiklerini dile getiren Çelik, Türkiye'nin, sonuçlar resmi olarak belli olduktan sonra başkanı kutlayacağını söyledi.

"Adayların her ikisini de Türkiye yakından tanıyor" diyen Çelik, Türkiye'nin, resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın ile Obama döneminde yakın çalışma imkânı bulduğunu dile getirdi.

"Türkiye, hak ve menfaatlerini hangi politik araç ve ajandayla karşısındaki muhataplara göre nasıl şekillendireceği konusunda büyük deneyime sahip bir ülke" ifadesini kulanan Çelik'in açıklaması şöyle:

"ABD seçimlerini çok yakından takip ettik, şu andaki tartışmaları takip ediyoruz. Türkiye seçim sonuçları belli olduğu zaman kazananı tebrik edecektir. Seçim sonuçlarının resmen belli olmasını bekliyoruz. İtirazlar oluyor. Önemli olan Amerikan halkının, demokrasisinin verdiği karardır.

Adayların her ikisini de Türkiye yakından tanıyor. Gayri resmi sonuçlara göre kazandığı iddia edilen Biden ile Obama döneminde yakın çalışma imkanı oldu. Türkiye hak ve menfaatlerini hangi politik araç ve ajandayla karşısındaki muhataplara göre nasıl şekillendireceği konusunda büyük deneyime sahip bir ülke. Seçim sonuçlarının tartışılması demokrasinin geleceği açısından kaygı verici. Buna daha çok kafa yormak gerekiyor.

Türkiye gayri resmi sonuçlardan sonra resmi sonuçlar açıklandıktan sonra tabii ki kazananı tebrik edecektir. Başkan seçilen kişi ve yönetimle uygun politik gündem ve araçlarla çalışacaktır. Maalesef seçim zamanı fırsat bilerek daha önce Trump zamanındaki aşırı uygulamaları devam ettireceği konusunda pek çok açıklama yaptı İsrail hükümeti. Kesin olan şudur, iki devletli barışı yok etmektedir. Trump döneminde alınan karalar, başkentin Kudüs'e taşınması barışa değil çatışmaya hizmet ediyor. Bugün hem Ürdün vadisi hem de Doğu Kudüs'teki yıkım kararlarını şiddetli bir şekilde protesto ediyoruz."

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Kremlin: Resmi sonuçlar bekleniyor

Kremlin de ABD Başkanlık seçimleri için bir kutlama mesajı yayınlamadan resmi sonuçları bekleyeceklerini belirtti ve Donald Trump'ın süreçle ilgili başlattığı hukuki sürece dikkat çekti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova'nın birini kutlamadan önce kesin sonuçları beklemenin uygun olacağına inandığını ifade etti.

Merkel tebrik etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel ABD başkanlık seçimlerinin galibi Joe Biden'ı tebrik etti. Bugün başkent Berlin‘de bir açıklama yapan Merkel "Zamanımızın büyük sorunlarının üstesinden gelmek için AB'nin bir parçası olarak Almanya ile ABD birlikte bir duruş sergilemeli" ifadelerini kullandı.

Macron: Haydi işbirliği yapalım!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Joe Biden ve Kamala Harris’i, sonuçlar ilan edildikten hemen sonra tebrik etti. Twitter hesabından paylaşım yapan Macron, "Amerikalılar başkanlarını seçti. Günümüzün zorluklarının üstesinden gelmek için çok işimiz var. Haydi işbirliği yapalım!" dedi.