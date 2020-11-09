Erdoğan başkanlığında toplanan AKP yönetiminin açıklamasında Berat Albayrak'ın istifası yok!

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın, Instagram hesabından paylaştığı "Ülkeme ve ümmete hizmet ettim.... At izi it izine karıştı... Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin" ifadelerini taşıyan açıklama eşliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesi sonrasında toplanan AKP yönetimi, Türkiye'nin kilitlendiği krizin toplantı gündeminde olmadığnı açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) sonra açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Albayrak'ın istifasından söz etmedi. MYK gündemine ilişkin olarak yapılan açıklamaya giremeyen Albayrak'ın istifası, gazetecilerin sorusu üzerine Ömer Çelik tarafından yalanlanmadı. Çelik, Albayrak'ın istifası konusunda yöneltilen soruya, önce “MYK gündemini sizinle paylaştım” karşılığını vererek, hükümetteki krizin toplantı gündeminde bulunmadığı mesajını verdi. Çelik daha sonra, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir, uygun gördüğü takdirde görüşünü kamuoyuyla paylaşacaktır. Bu MYK'nın konusu olan bir konu değil. Kabineyle ilgili bir konu” açıklamasını yaptı.

MYK sonrası konuşan Çelik, dün Instagram hesabından istifa ettiğini duyuran Albayrak'a değinmezken, bunun MYK'nın gündeminde olmadığını söyledi. Takdirin Cumhurbaşkanı'nda olduğunu belirten Çelik, "Uygun gördüğü takdirde görüşünü kamuoyuyla paylaşacaktır" ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu bir devlet krizidir" sözlerine de yanıt veren Çelik, ekonomi yönetiminde dolaşan kulis iddialarına rağmen "Devletimizin herhangi bir çarkınının işlemediği durum yok. Ortada bir tıkanma, aksama söz konusu değildir" dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"İzmir depremiyle ilgili gündemi yakın bir şekilde takip ediyoruz. Türkiye de bu büyük acının yaralarını sarmaya devam ediyor. 115 vatandaşımız hayatını kaybetti, devlet bütün imkanlarıyla birlikte hep beraber yaraları sarmaya devam ediyor. Yapılması gereken İzmirli vatandaşlarımızın yaralarının sarılabilmesi için acil müdahaleler olması gerekiyor. Yıkılacak evler var, bunlarla ilgili de 13 bin lira ev sahiplerine, kiracı durumda olanlara 5 bin lira yardım yapılması şeklinde ilk müdahaleler bu şekilde gerçekleştirilmiş oldu. Allah İzmirimizi, tüm memleketimizi korusun.

"MYK gündeminde Teşkilat Başkanlığı'nın sunumu vardı. Mali ve İdari işler başkanlığımızın sunumu vardı. İç ve dış konularla ilgili gündemdeki maddeler var. TBMM Grubundaki çalışmalar değerlendirildi. En son Cumhurbaşkanımız hafta sonu Kahramanmaraş ve Kocaeli kongrelerine katıldı. Bu hafta içerisinde en büyük sevincimiz Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıdır. Şimdiye kadar 4 kent merkezi, 3 kasaba işgalden kurtarılmıştır. Bu bölgeler Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan bunları hukuka aykırı biçimde işgal etmişti. Şimdi Azerbaycan'ın toprakları Ermenistan işgalinden tek tek kurtarılıyor. Şuşa'nın kurtarılması demek, bundan sonra Karabağ'daki bütün Azeri topraklarının kurtarılmasının yakın olduğu anlamına geliyor. Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizden çok sayıda şehit var, hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz.

"Azerbaycan'a karşı, Türkiye'ye karşı yaptırım oluşturmak için özel bir gayret içerisinde olunduğunu görüyoruz. Tek dertleri Ermenistan'ın gayri hukuki işgaline destek vermek, bu amaçlarına ulaşamayacaklar. Bu konuda sesi çok çıkan ülkelerin başında Fransa geliyor. Fransa'daki kendini yönetememe problemini kapatmak için İslam düşmanlığı, Türkiye karşıtlığı gibi bir tavırın içerisine giriliyor. Fransız devletinin pek çok hukuk alanındaki kazanımının Macron yönetimi tarafından berhava edildiğini görüyoruz. ... Çocukların sorgulanmasının sebebi şu, peygamber efendimizle ilgili karikatürler hakkında sınıfta yorum yapmaları isteniyor, öğretmenleri de onları şikayet edince terörist muamelesi yapılıyor. Tuttular Bozkurtlar altında bir yapılanmayı yasaklayacağız dediler. Öyle bir yapılanma yok. Oradaki barışçıl gösteri yapan vatandaşlarımız böyle bir muameleyle karşı karşıyayken, PKK'lılar ve FETÖ mensupları rahat rahat gezebiliyorlar.

"Netanyahu yönetimi yeni işgallere imza atıyor. Ürdün vadisinde konutları yıkıyor. Dünyanın bir kere daha bu barbarlığa karşı güçlü bir şekilde ses vermesini bekliyoruz. Bu yaklaşımı şiddetli şekilde kınıyoruz.

"Yarın 10 Kasım, ilk Cumhurbaşkanımız, Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yıldönümü. Bir kez daha Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyoruz.

"Değerli arkadaşlar MYK gündemini sizlerle paylaştım. Cumhurbaşkanlığı sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir. Bununla ilgili benim bir açıklama yapmam söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanı uygun gördüğü takdirde görüşünü kamuoyuyla paylaşacaktır. Bu MYK'nın konusu olan bir konu da değil. Kabineyle ilgili bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirlerinde olan konuyu kamuoyuyla paylaşacaktır. Devlet krizinden bahsedenler, devletimizin herhangi bir çarkınının işlemediği durum yok. Ortada bir tıkanma, aksama söz konusu değildir. Türkiye'nin yönetilmesinden, Türkiye'nin dışındaki hak ve menfaatlerin korunmasına kadar en güçlü kapasiteyle yola devam edilmektedir. Bu pazar günü Cumhurbaşkanımız Kapalı Maraş bölgesini ziyaret edecekler, Sayın Bahçeli'yi de davet ettiler. Bu konuda alınan mesafelerden bahsettim. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kendi konularına hakimdir. Cümlelerimin içinde var, göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanının takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü takdirde kamuoyuyla paylaşacaktır.

"Biz seçim konuşamlarının resmen belli olmasını bekliyoruz. Önemli olan Amerikan halkının ve demokrasisinin verdiği karardır. Adayların ikisini de yakından tanıyor Türkiye. Gayri resmi olarak kazandığı ilan dilen Biden'la da Obama döneminde yakın çalışma imkanı vardır. Türkiye'nin kim kazanırsa kazansın hazırlığı vardır. Bütün dünyada bu seçim meseleleri giderek dah çok tartışma sebebi oluyor. Bu demokrasilerin geleceği açısından kaygı verici. Seçim sonuçlarının sisteme yansıması konusunda daha çok kafa yormak gerekiyor. Türkiye, gayri resmi sonuçlardan sonra resmi sonuç açıklanınca kazananı tebrik edecektir. Başkan seçilen işiyi ve yönetimiyle de uygun politik araçlarla beraber çalışacaktır."