Trump: Erdoğan gibi liderler birinci sınıf satranç oyuncusu, ABD Başkanı başa çıkacak kapasitede olmalı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım Başkanlık seçiminde karşısında yer alacak Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden'ın göreve uygun olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a atıfta bulunan Trump, "Erdoğan gibi yabancı liderler birinci sınıf satranç oyuncusu, onlarla başa çıkabilecek zihinsel kapasiteden yoksun bir ABD Başkanı olmamalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox&Friends programına canlı yayın bağlantısıyla katıldı. Trump, katıldığı yayında Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden hakkında konuştu. Trump, Biden'ın göreve uygun olmadığını belirtirken " Erdoğan gibi yabancı liderler birinci sınıf satranç oyuncusu, onlarla başa çıkabilecek zihinsel kapasiteden yoksun bir ABD Başkanı olmamalı" ifadelerini kullandı.

Trump, yayındaki açıklamalarına şöyle devam etti: Geçen hafta dünya liderleri benden Erdoğan'ı bir aramamı rica etti. Neden diye sordum. Dediler ki 'O bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor'. Bu ABD yüzünden mi diye sordum. 'Hayır. Senin yüzünden, senin kişiliğin yüzünden. Tek dinleyeceği kişi sensin. Çünkü o kişilik bir tek sende var. Onunla anlaşabiliyorsun.' Ki bu doğru. Ben onunla anlaşabiliyorum. Beni dinliyor."