Erdoğan cuma namazı için Davutoğlu'nun yanına gitti, AKP kulisleri hareketlendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak için Çankaya Köşkü'ndeki camiye gitti. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da aynı yerde cuma namazını kılacak olması AKP'nin aday listelerinin açıklanmasına çok az bir vakit kala Başkent kulislerini hareketlendirdi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, yakın çalışma arkadaşlarıyla 1 Kasım seçimine ilişkin milletvekili aday listesine son şeklini verdiği saatlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da Çankaya Köşkü’ne gittiği haberi, başkent kulislerinde heyecana yol açtı.

Erdoğan’ın, cuma namazı için Çankaya Köşkü’ndeki muhafız alayındaki camiye gittiği öğrenildi. Davutoğlu da cuma namazı için aynı camiyi tercih etti. Cami, Köşk yerleşkesinde olduğu için cuma namazını basın mensupları izleyemiyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan son zamanlarda Cuma namazlarında Beştepe'de yeni açılan Beştepe Millet Camii'ni tercih ediyordu.