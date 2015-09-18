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Politika

'MHP'den istifa eden Tuğrul Türkeş yüksek ihtimalle AKP'den aday gösterilecek'

AKP kulislerinde, Türkeş'in Adana, Mersin ya da Ankara'dan aday gösterileceği konuşuluyor

18 Eylül 2015 15:00

MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in partisinden ve TBMM grubundan istifa etmesinin ardından AKP Genel Merkezi'nde hareketlilik yaşanmaya başladı. CNN Türk canlı yayınına bağlanan Ankara muhabiri Melek Erhan, AKP kulislerinde kuvvetle muhtemel olarak Türkeş'in AKP'den olmasının beklendiğini aktardı.

Erhan, Türkeş için Adana, Mersin ve Ankara'nın milletvekili adaylığı için düşünülen iller olduğunu söyledi.

MHP'nin kurucusu "Başbuğ" olarak nitelenen Alparslan Türkeş'in oğlu, Tuğrul Türkeş, dün (17 Eylül 2015) AKP Genel Merkezi'ni ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada AKP'den aday olacağı iddialarının gündeme gelmesi üzerine, "Niye böyle bir soruya cevap vereyim. Ben size devletin bir işi vardı, ben Başbakan Yardımcısıyım, Sayın Başbakana bir konu arz edilmesi gerekiyordu geldim, onu arz ettim gidiyorum" yanıtını vermişti.

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