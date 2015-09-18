Türkeş, MHP'den ve TBMM grubu üyeliğinden istifa etti

MHP'nin "seçim hükümetine üye vermeyeceğiz" tavrına rağmen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklifini kabul ederek Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmesinin ardından MHP'den ihraç edilen MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, partisinden ve TBMM grubu üyeliğinden istifa etti.

MHP'nin kurucusu "Başbuğ" olarak nitelenen Alparslan Türkeş'in oğlu, Tuğrul Türkeş, dün AKP Genel Merkezi'ni ziyaretinin ardınndan yaptığı açıklamada AKP'den aday olacağı iddialarının sorulması üzerine, "Onun süresi geçti diye biliyorum. Hepinizin heyecanlandığını ve bugün haber trafiğini kuvvetlendirdiğimi biliyorum fakat Sayın Başbakana, başbakanlıktaki bir konuyla ilgili bir arzım vardı onun için geldim. Gelişimin AKP ile bir alakası yok" demişti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görüşmede kendisine adaylık teklifinde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya Türkeş, başka bir konuyu konuştukları yanıtını vererek, AKP'den aday olup olmayacağına ilişkin bir başka soru üzerine Türkeş, "Niye böyle bir soruya cevap vereyim. Ben size devletin bir işi vardı, ben Başbakan Yardımcısıyım, Sayın Başbakana bir konu arz edilmesi gerekiyordu geldim, onu arz ettim gidiyorum" ifadesini kullanmıştı.

AKP Genel Merkezinde olduğu için gazetecilerin heyecanlandığını ve bu nedenle de açıklama yaptığını söyleyen Türkeş, bir gazetecinin "Bu heyecanımız sürsün mü" sorusunu, "Tabii, medyayı daima heyecan içinde tutmakta fayda vardır" şeklinde yanıtlayarak adaylık kapısını aralık bırakmıştı.