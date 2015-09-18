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Politika

Murat Özcelik, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti

Özçelik, CHP milletvekili aday listesinde yer almamıştı

18 Eylül 2015 13:05

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, görevinden istifa etti. Özçelik, CHP milletvekili aday listelerinde yer almamıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Terzcan, CHP listelerini YSK’ya teslim ettiği sırada yaptığı açıklamada “Sayın Özçelik listelerde yer bulamamış değildir. Kendisi aday olmamıştır” dedi. 

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeliğinden istifa ederek CHP'den aday olacağını açıklayan Koray Çalışkan da liste dışında kalan bir diğer isim oldu.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre; CHP Parti Meclisi’nde adı Durdu Özbolat ile yumruklu kavgaya karışan Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik liste dışı kaldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Özçelik’i aday göstermeyerek kavganın faturasını kesti. Murat Özçelik'in bugün saat 15.00'te TBMM'de düzenleyeceği basın toplantısıyla istifasını açıklayacağı öğrenildi. 

Öte yandan Murat Özçelik de dünkü MYK’da duygusal bir konuşma yaparak istifasını sundu. MYK’dan erken ayrılan Özçelik MYK’nın ardından toplanan PM’ye katılmadı.

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