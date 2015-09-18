CHP'nin aday listesinde Abdüllatif Şener ve Koray Çalışkan yok

PM, akşam saatlerinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ardından toplandı. Saat 03.30'a kadar süren toplantıda, MYK tarafından belirlenen milletvekili aday listesi netleştirildi. Listede, "Siyasi hayatıma CHP'de devam edebilirim" diyen AKP'nin kuruculardan Abdüllatif Şener ve aday olabilmek için Boğaziçi Üniversitesi'nden istifa eden Akademisyen Koray Çalışkan yer almadı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Haziran seçimlerine İstanbul 3. Bölge 7. sıradan giren ve milletvekili seçilen Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik'in bu kez aday gösterilmediği iddia edildi. İddiaları yalanlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Terzcan, CHP listelerini YSK’ya teslim ettiği sırada yaptığı açıklamada “Sayın Özçelik listelerde yer bulamamış değildir. Kendisi aday olmamıştır” dedi.

Özçelik'in sırasına, 9. sırada yer alan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu kaydırıldı.



Daha önce aday gösterilmeyen Genel Başkan Yardımcısı Seyhan Erdoğdu da İstanbul 3. Bölgeden aday oldu.



PM'de diğer bir sürpriz Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya ismi üzerinde yaşandı. CHP'den istifa eden İhsan Özkes'in yerine, sıra kaydırılarak Akkaya listeye girdi. Yakup Akkaya, İstanbul 1. Bölge 11. sıradan aday gösterildi. Akkaya da 7 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmemişti.



CHP listelerinde yer almayan diğer isim ise Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş. "MYK üyelerinden Ercan Karakaş da aday listesine giremedi" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Karakaş yaptığı yazılı açıklamada, 1 Kasım seçimleri için milletvekilliği adaylık başvurusu yapmadığını söyledi.

RTÜK üyeliğinden istifa eden Öztunç ile eski Konsolos Yılmaz da listede





Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçiği'nden istifa eden eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz, CHP'nin Ardahan milletvekili adayı olarak listeye girdi.



CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen ve bu adaylık için bu görevinden istifa eden Ali Öztunç ise Kahramanmaraş birinci sıradan milletvekili adayı oldu. CHP, 7 Haziran seçimlerinde bu iki ilde milletvekili çıkaramamıştı.



İlgezdi yine aday





İstanbul 1. Bölgede Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey yer aldı. Bu bölgede ikinci sıra ise hakkındaki iddialar nedeniyle tartışma konusu olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi Gamze Akkuş İlgezdi'nin oldu. İlgezdi, 7 Haziran seçimlerindeki yerini korudu.



Önceki seçimde Tokat'tan birinci sıradan milletvekili seçilen Orhan Düzgün'ün yerine ise eski il başkanı Kadim Durmaz'ın aday gösterildiği belirtildi.



Partinin Gaziantep birinci sıra adayı CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Akif Ekici oldu. Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, yeni listede 4. sıradan aday gösterildi.



Oran ve Aksünger de listede yer almayan isimler





7 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen eski milletvekili Umut Oran yine listede yer almadı. Eski milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdal Aksünger de listede yer bulamadı. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeliğinden istifa ederek aday olan Doç. Dr. Koray Çalışkan da listeye giremedi.



Eski Genel Başkan Deniz Baykal ile Muharrem İnce de yerini koruyan milletvekillerinden. Baykal, Antalya ikinci sıradan, İnce ise Yalova birinci sıradan tekrar aday gösterildi.

Şener aday gösterilmedi

Ak Parti’nin kurucu isimlerinden eski bakan Abdüllatif Şener’in, CHP’den milletvekili adayı olacağı yönündeki sürpriz de gerçekleşmedi. Şener aday gösterilmedi.

Şener dün katıldığı bir televizyon programında da, “Şu anda benim de bilgim dahilinde bir adaylık durumu yok ama bu olmaz diye bir şey yok. CHP’den siyasete devam edebilirim” demişti. Kulislerde değiştirileceği ifade edilen Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer tekrar aday gösterildi.

Ali Balkız Ankara'dan aday

Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız Ankara 1. Bölge 8. sıradan aday gösterildi. CHP 7 Haziran seçimlerinde bu bölgeden 7 aday çıkarmıştı. CHP Hatay’da da 4 aday çıkarmıştı 1 Kasım seçimlerinde Hatay 5. sıraya Hatay eski İl Başkanı Servet Mullaoğlu’nu aday olarak gösterdi.

Koray Çalışkan listeye giremedi

MYK’da İstanbul 3. Bölge 9. sıra için Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeliğinden istifa eden Doç. Dr. Koray Çalışkan’ın ismi belirlenmişti ancak Çalışkan aday gösterilmedi. Parti Meclisi üyelerinin Koray Çalışkan, ismine itiraz ettiği ve yapılan oylama sonucu Çalışkan'ı listeden çıkarttıkları öğrenildi.

İstanbul 3. Bölge’de Genel Başkan Yardımcısı Seyhan Erdoğdu listeye girerek, aday oldu. Erdoğdu, 7 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmemişti.