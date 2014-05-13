Erdoğan: Çocuklara karşı işlenen suçlar idam gerektiriyor!

Başbakan Tayyip Erdoğan, çocuklara yönelik suçların "hiç kuşkusuz idam cezası gerektirdiğini" söyledi.

AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, çocuk istismarına yönelik konuştu. Erdoğan, konuya dair şunları söyledi:

"Biz istikametini rotasını bilen bir ülke olarak ihtiyaç duyulan reformları tek tek yapıyor kademe kademe Türkiye’nin standartlarını yükseltiyoruz. Dün TBMM’ye gönderdiğimiz bir tasarı ile suçla mücadelede önemli bir adım atıyoruz. Aile hayatını tehdit eden ve sosyal dokuyu bozan suçlarda cezaları katlıyoruz. Cinsel dokunulmazlığa kast eden suçların en sert şekilde cezalandırılmasını sağlıyoruz. Demek bugüne kadar olan tablo caydırıcı değildi. Oturduk haftalarca aylarca müzakere edildi.

Bu suçların çocuklara karşı işlenmesi kuşkusuz idam cezası gerektiriyor ancak ülkemizde idam olmadığı için çocuklara yönelik saldırılarda cezayı en ağır noktaya taşıyoruz. Ceza üst sınırını 39 yıla çıkarıyoruz. Failler cezalarını tamamlasalar bile bazı kısıtlamalara tabi olacaklar."

Uyuşturucu cezası

Başbakan Erdoğan, uyuşturucu madde kullanma cezasının da artırılacağına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu suçlardan ceza alanların koşullu salıverilme sürelerini de uzatıyoruz. Uyuşturucu ve uyarıcı kullanma cezası, bir ila 2 yıl iken, bunu da 2 ila 5 yıl aralığına uzatıyoruz. Madde kullananlara defalarca denetimli serbestlik kararı verilmesinin önüne geçiyoruz. Son yıllarda artış gösteren hırsızlık, kapkaç gibi suçların da cezalarını önemli ölçüde artırıyoruz. Konutta hırsızlığın cezası 2 ila 5 yıldı, bunu 5 ila 10 yıla çıkardık.

Gece yapılan hırsızlığın cezası 3’te 1 artırılıyordu, yüzde 50 oranında artırıyoruz. Telefon, elektrik ve demiryolu hatlarının altyapısını oluşturan bakır kablo ve makas gibi malzemeler çalınıyor, kamu hizmetleri engelleniyordu. Bu tür suçların cezalarını 2 katına kadar artırdık.”

‘Gönlüm idamdan yana’ demişti

Başbakan Tayyip Erdoğan, çocuk cinayetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Gönlüm idam diyor ama yasada yok" demişti.

Erdoğan, çocuk cinayetlerini hatırlatarak idam cezasının geri getirilmesini isteyen bir vatandaşın sözleri üzerine, şunları söyledi:

“Hukuk devletinde miyiz? Hukuk devletinin içinde kendi kanunları var değil mi? Ben geçenlerde bir açıklama yaptım duymadın mı? Ne dedim? Dedim ki; 'Gönlüm idamı istiyor'. Şu anda bizim yasalarımızda idam olmadığı için diyorum ki ağırlaştırılmış müebbet hapsi. Ne diyor işte ağırlaştırılmış müebbet hapiste çıkamıyorlar. Ağırlaştırılmış müebbet şu andaki şeyimiz tamam mı?”