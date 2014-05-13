Erdoğan'ın andığı gazeteci Helen Thomas kimdi?

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında Freedom House'un Türkiye'yi "Basını özgür olmayan ülkeler" kategorisine düşürmesine atfen, "ABD’de Helen Thomas’ın işinden kovulmasını, Beyaz Saray’a girişinin yasaklanmasını kimse konuşmuyor" sözleriyle bahsettiği Helen Thomas, ABD'li gazeteci ve muhabir. Amerika'da meslek hayatı boyunca dokuz başkan gören Helen Thomas 1943 ile 2010 yılları arasında Beyaz Saray muhabiri olarak çalışmış, İsrail karşıtı söylemleri nedeniyle işini kaybetmiştir. ABD'li efsanevi Beyaz Saray muhabiri Thomas, 20 Temmuz 2013'de 92 yaşında öldü.

Thomas, 2010 Haziran ayında Tel Aviv yönetiminin Gazze politikalarını eleştirirken, İsrail'in Filistin'den "defolup gitmesi" gerektiğini söylemiş ardından da "Filistin'deki Yahudiler Almanya, Polonya ve Amerika'ya dönmeli" demişti. Bu söylemleri ardından görevine son verilen Thomas, "Ne düşünüyorsam onu söyledim. Bu ülkede İsrail aleyhine konuşan ayakta kalamaz" açıklamasında bulunmuştu.

Helen Thomas'ın bianet.org tarafından derlenen biyografisi şöyle:

Thomas, gazeteciliğe 1943’te fotokopici olarak girdiği Washington Daily News gazetesinde kısa sürede muhabirliğe yükseldi ve United Press’e (UP) katıldı. Beyaz Saray’ın ilk kadın muhabiri oldu. Thomas, kadın gazetecilerinin haber konularının aşçılık, moda ve “kadın ilgi alanları” olduğuna dair ayrımcı önyargıların kırılmasında ve engellerin aşılmasında önemli bir rol oynadı.

1960’da John F. Keneddy hükümeti ve Beyaz Saray’ın günlük basın toplantılarını haberleştirmeye başlayan Thomas, 1962’de Beyaz Saray’ın senelik basın yemeklerine kadın gazetecilerin de katılmasına izin verilmesi için devlet başkanı Kennedy’yi ikna etti.

Thomas 1970’de UPI’ın Beyaz Saray temsilcisi oldu. Başkan Nixon’ın 1972’de Çin gezisine katılan tek kadın gazeteciydi. 1974’te de UPI’ın Beyaz Saray ofisinin başına geçen Thomas, kariyeri boyunca kadın gazeteciler için bariyerleri yıkmaya devam etti.

1975’te, meşhur basın kulübü Gridiron Club’ün ilk kadın üyesi, daha sonra kulübün ilk kadın başkanı oldu. 1975-76’da Beyaz Saray Temsilcileri Derneği’nin başkanlığını yaptı, yine derneğin ilk kadın başkanıydı.

Kadınlar için kazanımlarının yanısıra Thomas, gazetecilikte de ilklere imza attı. Beyaz Saray basın odasında ona özel koltuğu olan ilk gazeteci oldu.

Thomas, 2006'da Başkan George Bush'a basın toplantısında şu soruyu yöneltmişti: "Irak'ı işgal ederek binlerce Iraklının ve Amerikalının ölümüne, birçoğunun da yaralanmasına neden oldunuz. Savaşa girme nedenlerinizin hiçbirinin gerçek olmadığı anlaşıldı. Peki, gerçekten, neden savaş istediniz?" Başkan Bush da Thomas'ın sorusunu, "Sorunuza ve yaşam boyu gazetecilik yapmış olmanıza saygı gösteriyorum ama kusura bakmayın Helen, savaş istemiş olmamı varsaymanız çok yanlış".

Obama ile aynı gün doğan Helen Thomas, 2009 senesinde büyük bir sürpriz ile karşılaşmış ve Obama konferans salonuna elinde bir doğum günü pastası ile girerek pastayı kendisine üfletmişti.

Mavi Marmara olaylarının ardından Thomas’ın internette dolaşmaya başlayan bir videoda “İsraillilerin Filistin'den ayrılarak, Almanya, Polonya ve ABD'ye dönmeleri gerektiğini” söylemesi tepkilere neden oldu. Özür mesajında “Bu sözler, Ortadoğu’ya barışın tüm partiler karşılıklı saygı ve toleransı tanıdığı zaman geleceğine dair inancımı yansıtmıyor” dedi ve bir hafta sonra emekli oldu.