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Politika

Erdoğan: Bütün Güneydoğu'yu gezin; orada rezalet ve pislik görürsünüz!

"Millet siyaseten canlı bomba gibi hareket edenlerin hesabını sormak için sabırsızlanıyor"

27 Şubat 2016 18:06

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP'li belediyeleri işaret ederek, "Bütün Güneydoğu'yu gezin; orada rezalet ve pislik görürsünüz" dedi. "Belediyelerin iş makinalarıyla şehirleri hendeklerle, çukurlarla, baktığınız zaman tiksinecek hale getiren kim, sizsiniz siz" diyen Erdoğan, "Bırakmak yok. Kentsel dönüşümle buraları ihya edeceğiz. Özgün projelerle dönüşüm yapacağız" ifadesini kullandı. 

Erdoğan, Ankara bombacısı Abdulbaki Sömer için düzenlenen taziyeye katılan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer üzerinden yeniden gündeme gelen HDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için bir kez daha Meclis'e çağrı yaptı. Erdoğan, "Fezlekeleleri yürürlüğe koyarak, sığındıkları dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla bunlar yargıda gereken muameliyi görmelidir. Millet siyaseten canlı bomba gibi hareket edenlerin hesabını sormak için sabırsızlanıyor" dedi.  

Ensar Vakfı Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

"Milletimiz bu tartışmaya bakıyor iki taraf görüyor. Bütün Güneydoğu'yu gezin; pislik ve rezalet görürsünüz. Belediyelerin iş makinalarıyla şehirleri hendeklerle, çukurlarla, baktığınız zaman tiksinecek hale getiren kim, sizsiniz siz. Baktığınızda sefalet görürsünüz. Neyle yaptını belediyenin iş makinalarıyla yaptınız. Şimdi güvenlik güçlerimiz üzerine gidiyor. Bırakmak yok. Kentsel dönüşümle buraları ihya edeceğiz. Özgün projelerle dönüşüm yapacağız. Van depreminden sonra Van'ı bu hale nasıl getirdiysek, buraları da o hale getireceğiz.

Muhtarlar toplantısında ifade ettim. Artık parlamento milletin beklentilerine cevap vermelidir. Fezlekeleleri yürürlüğe koyarak, sığındıkları dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla bunlar yargıda gereken muameliyi görmelidir. Siyaseten canlı bomba gibi hareket edenlerin hesabını sormak için sabırsızlanıyor millet. Hepsi Kandil'in talimatıyla gelen listeler. Biz eşrefi mahlukatı muhatap alırız."

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