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Erdoğan: Bu ülkenin başbakanına yuh çekersen tokadı yersin

Soma'da bir vatandaşı tokatladığı iddia edilen Başbakan Erdoğan'a ait yeni bir görüntü ortaya çıktı

16 Mayıs 2014 21:42

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Soma ziyaretinden yeni bir video kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde, Erdoğan, kitle tarafından protesto edilirken bir vatandaşa "Sen bu ülkenin başbakanına yuh çekersen tokadı yersin" diyor.

Manisa'nın Soma İlçesi'nde yaşanan maden faciasının ardından bölgeye giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı bir grup vatandaş protesto etmiş, Erdoğan’ın da vatandaşlardan birini tokatladığı iddia edilmişti. Olaya ilişkin dün ortaya çıkan iki video ardından, bugün Doğan Haber Ajansı protestolar sürerken Başbakan'ın bir vatandaşla konuşmasını gösteren yeni bir kayıt yayınladı. 

Görüntüde, Başbakan Erdoğan bazı vatandaşların bulunduğu bir köşeye giderek birkaç erkekle konuşuyor ve bir vatandaşa "Sen bu ülkenin başbakanına yuh çekersen tokadı yersin" dediği duyuluyor. 

 

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Erdoğan: Bu ülkenin başbakanına yuh çekersen tokadı yersin

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