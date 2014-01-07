T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan Bayraktar milletvekilliği istifasından vazgeçti mi?

Bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladıktan sonra görevden alınan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın, milletvekilliğinden istifa etmeyeceği iddia edildi

07 Ocak 2014 12:29

17 Aralık'taki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda oğlu gözaltına alınan ve bir süre sonra televizyon canlı yayınında bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklayan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın, bu kararından vazgeçtiği ileri sürüldü.

Habertürk gazetesinin haberine göre; istifa açıklamasının ardından Meclis 10 günlük tatile girerken, Bayraktar’ın yakın çevresi, ne zaman istifa edeceği soruları üzerine, “TBMM kapalı olduğu için edemiyor” yanıtını veriyordu. Ancak TBMM açılmasına karşın, beklenen istifa gelmedi. Yakınındaki isimler, Bayraktar’ın şu anda İstanbul ’da dinlendiğini belirtirken, istifa etmesinin de şu anda gündemde olmadığını aktardı. Bayraktar’ın vekillikten istifa konusunu bir anlık çıkışla söylediğini dile getiren yakın isimler, eski bakanın vekillik pozisyonunun süreceğini ifade etti.

Haberin tamamını okumak için tıklayın.

ETİKETLER

erdoğan bayraktarçevre ve şehircilikbakanyolsuzlukrüşvetoperasyongözaltıtelevizyontbmmmeclismilletvekiliistifa

İlgili Haberler

Erdoğan Bayraktar'ın istifası hakkında Twitter'da ne konuşuluyor?

Yolsuzluk operasyonu kapsamında oğlu gözaltına alınan Erdoğan Bayraktar istifa etti ve 'Talimatları veren Başbakan Erdoğan istifa etmeli' dedi. Twitter'da Bayraktar'ın sözleri hakkında yazılanlar şöyle:

‘Bayraktar, ‘Başbakan da istifa etmeli’ derken ‘balık baştan kokmuş’ demek istemiştir’

CHP, BDP ve MHP milletvekilleri, Bayraktar’ın ‘Başbakan da istifa etmeli’ sözlerini değerlendirdi

'Başbakan istifa etmeli' sözü, AKP kulislerinde de dillendiriliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklayan Erdoğan Bayraktar’ın 'Başbakan da istifa etmeli' sözleri, hükümet içinde kriz yaşandığını ortaya koydu

Başbakan'ı istifaya çağıran Bayraktar, veda konuşmasında sessiz kaldı

Bakanlık görevini devreden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 'Başbakanı da istifaya davet ediyorum' sözleri ile ilgili sessiz kaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24