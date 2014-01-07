Erdoğan Bayraktar milletvekilliği istifasından vazgeçti mi?

17 Aralık'taki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda oğlu gözaltına alınan ve bir süre sonra televizyon canlı yayınında bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklayan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın, bu kararından vazgeçtiği ileri sürüldü.

Habertürk gazetesinin haberine göre; istifa açıklamasının ardından Meclis 10 günlük tatile girerken, Bayraktar’ın yakın çevresi, ne zaman istifa edeceği soruları üzerine, “TBMM kapalı olduğu için edemiyor” yanıtını veriyordu. Ancak TBMM açılmasına karşın, beklenen istifa gelmedi. Yakınındaki isimler, Bayraktar’ın şu anda İstanbul ’da dinlendiğini belirtirken, istifa etmesinin de şu anda gündemde olmadığını aktardı. Bayraktar’ın vekillikten istifa konusunu bir anlık çıkışla söylediğini dile getiren yakın isimler, eski bakanın vekillik pozisyonunun süreceğini ifade etti.

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