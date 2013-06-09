Erdoğan: Başbakan'a küfreden gençlik benim gençliğim olamaz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 17. Akdeniz Oyunları Tesisleri'nin toplu açılış töreninde konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de yaptığı konuşmada bir kez daha Gezi Parkı direnişinin bir çevre eylemi omadığını söyledi. Özgürlükler konusunda, geçmişte türbanlı kız öğrencilerin üniversiteye gidemediğini hatırlatan Erdoğan, “Onların eğitim hakları acaba hak değilmiydi?” diye sordu. Erdoğan, o dönemi anlatırken, “Biz seçmenimizi sokağa dökmedik” dedi. “Kendi Başbakanına küfreden gençlik benim gençliğim olamaz” diyen Erdoğan, “Siz gerçek manada çevreciyseniz, burada çevreci bir başbakan var. Siz çevreciyseniz, taşları söküp yakıp yıkanlarla beraber olmamalısınız. Vatandaşın araçlarına zarar verenlerle beraber olamazsınız...” diye konuştu. CHP'yi eleştiren Erdoğan, ana muhalefetin sandıkta alamadığını burada aradığını söyledi.

Başbakan Erdoğan'ın Mersin'de yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

Gençliğe verdiğimiz bir önemin değeri olarak seçilme yaşını 25'e idirdik

AK Parti hükümeti döneminde verilen özgürlükler hiçbir zaman verilmemiştir. Şu anda Taksim'de bulunanlar, yakıp yıkanlar soruyorum bunları hangi özgürlük adına yapıyorlar? Sorar mısınız kendilerine sorun siz ne adına bunları yapıyorsunuz. Demokrasi adına mı?

Düşüncenize güveniyorsanız düşünce özgürlüğünden korkamayın. Kendiniz için özgürlük istiyorsanız başkalarının özgürlük alanına tecavüz etmeyin...

On yıllardır başörtülü olduğu üniversiteye giremeyenlerin özgürlüğü noktasında siz ne yaptınız soruyorum sizlere.....

Onların eğitim hakları acaba hak değil miydi... Eğitim hakkından mahrum edilen bu kızlarımıza bu zulmü reva görenler şu anda ne adına meydanlarda dolaşıyorlar?

AK Parti'nin kapatılması güdeme geldiğinde biz meydanala çıkmadık. Hukuk içinde kaldık. Biz seçmenizi sokağa dökmedik...

Şu anda bakıyorsunuz ki ana muhalefet sandıkta alamadığını burada arıyor.

7 ay sonra bunlara dersini sandıkta vermelisiniz.

Kendi başbakanına küfreden gençlik benim gençliğim olamaz. Bunu duvarlara yazan gençlik, bu ülkenin gençliği olamaz. Ben aklı selim sahibi gençlerimize sesleniyorum. Bu oyunu bozun. Bu oyuna gelmeyin....



Kıracaksın dökeceksin yakacaksın. Eee? Hak arıyormuş. Ne hakkı yahu? Ben aklı selim olan gençlerimize sesleniyorum. Bu oyunu bozun. Bu oyuna gelmeyin. Samimi olarak sesleniyorum. Siz gerçek manada çevreciyseniz burada çevreci bir başbakan var. Siz o caddelerdeki yaya kaldırımındaki kilit taşları söküp de kamunun araçlarını yakıp yıkanlarla beraber olmamalısınız.

Balyozlarla onları vurarak kırmaya çalışanlarla beraber olamazsınız. Aklı selim sahibi olan gençlerimize sesleniyorum. Başını iki elinin arasına al ve düşün. Ben ne yapıyorum? 2 milyar 800 milyon bu ülkede fidan ve ağaç diken bir iktidara karşı benim verdiğim çevrecilik mücadelesi olabilir mi? Şu İstanbul’un dili olsa da ayağa kalksa. Çöl çöl, göreve geldim. O zaman orta refüjler ağaç mağaç yok. Ağaçlar ithal ettim. Şu andaki altında piknik yapılan ağaçlar belediye başkanlığım zamanında İstanbul’a dikilen ağaçlardır.

Soruyorum çevreci kardeşlerime. Su çevre midir? Çevredir. İstanbul susuzdu. 180 km uzaklıktan dağları delerek suyu getiren belediye başkanı kimdi? Susuz İstanbul’u CHP belediyesinden aldım. 2,5 milyar dolar borçla devraldım. 1 milyar 200 milyon borçla devrettim. Soruyorum, çöp dağlarının olduğu bir İstanbul çevreci miydi? Peki o çöp dağlarından İstanbul’u temizleyen belediye başkanı kimdi? Haliç kokudan geçilmiyordu. O Haliç’ten 2,5 milyarlık çamuru çıkartan kimdi? Şimdi Haliç’te balık avlanıyor. Ve Boğaz Sadabad ile birleştirildi, oradan da Kadir bey buraya getirdiği suyla bambaşka bir haliç var. Etrafında rahat rahat oturuyoruz, geziyoruz.

İstanbul göreve gelmeden önce maskeyle dolaşıyordu. Niye? Havası kirli bir vilayetti. Hava kirliliğini İstanbul’da kim giderdi? Bu kardeşiniz giderdi.

Geleceksin sen şimdi Gezi Parkı’nda 12 – 13 tane ağaç sökülecek, bir başka yere dikilecek, bize çevrecilik dersi vereceksin. Kusura bakma buradaki niyet bozuktur. Samimi değildir. Bunu çevrecilik adına veriyorsan benim kapım açık. Ama buradaki ideolojik temsil görevi yapanlara katılmayın. Kopun onlardan. Eğer çevreciysen bu başbakan sizin emrinizdedir. Demokrasi ise bu başbakan sizin emrinizdedir.

Bizim neslimiz inanın 50 yıl boyunca siyasette hep aynı yüzleri politikaları gördü. Bizim neslimiz 50 yıl boyunca büyük bir kısır döngüyü yaşadı. Bak, üç dönem arka arkaya milletvekilliği yapan dördüncü dönem yapamaz. Ara vermek suretiyle genç kuşaklara ön açsın diyen lider kim? Tayyip Erdoğan.

Ama bizden öncekiler oralara oturdukları zaman oralardan kalkmadılar. Çünkü onlar koltuklara yapıştılar. Oralarda kaldılar. Şimdi üç dönem siyaset yapan koltuğunu arkadan gelenlere devredecek dedik. Hiç kimseye ölünceye kadar burada oturma şansı vermedik.